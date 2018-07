Andererseits würden die hereinkommenden Daten derzeit mehrheitlich auf ein fast diametral entgegengesetztes Risiko hindeuten: das einer konjunkturellen Überhitzung. Der ISM-Einkaufsmanagerindex sei im Juni wieder auf über 60 gestiegen, ein Boom-Niveau. Die Arbeitslosenquote strebe auf 3% zu, zuletzt sei sie im Jahr 2000 so niedrig gewesen wie heute. Das Wachstum im zweiten Quartal dürfte annualisiert bei fast 4% gelegen haben. Neben der Steuersenkung vom Beginn des Jahres gieße der Staat auch über höhere Ausgaben Öl ins Feuer.



Anzeichen dafür, dass die Dynamik bei der Investitionsgüternachfrage nachgelassen habe, seien mit der kürzlich erfolgten Revision der Auftragseingangsdaten vom Tisch. Damit steige das Risiko, dass die US-Wirtschaft bei bereits überausgelasteten Kapazitäten in eine Boomphase rausche, in der die Notenbank zu einer geldpolitischen Vollbremsung gezwungen werde. Dies sei der übliche Weg, auf dem eine Expansion ende und eine Rezession beginne.



Der Spielraum der Notenbank, die Geldpolitik weiterhin nur sehr langsam zu normalisieren, werde kleiner. Nachdem lange Zeit nur recht vage Befürchtungen hinsichtlich der Finanzstabilität und überbewerteten Finanzmärkten für eine schnellere Straffung gesprochen hätten, lege inzwischen auch das Preisklima höhere Leitzinsen nahe. Die Gesamtteuerung habe in den USA im Mai auf 2,8% angezogen und dürfte ölpreis- und basiseffektbedingt zumindest auf kurze Sicht weiter zulegen. Die Kernrate habe sich auf 2,2% erholt, nachdem sie im zweiten Halbjahr 2017 noch bei rund 1,7% gedümpelt habe.



Die Analysten würden vor dem Hintergrund soliden Wachstums und der Teuerung oberhalb des Ziels der FED davon ausgehen, dass die Notenbank bei ihrem graduellen Zinserhöhungskurs bleibe und den Zielkorridor für den Leitzins bis Ende des Jahres von aktuell 1,75% bis 2,00% auf 2,25% bis 2,50% anhebe. Diese zwei Zinsschritte würden dem Konsens der Ökonomen und dem Median der Projektionen der FOMC-Mitglieder entsprechen, lägen aber oberhalb der Markterwartungen. Der Terminmarkt sehe die Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Schritt derzeit klar unterhalb von 50%. (05.07.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Wirtschaft wandelt auf einem schmaler werdenden Grat, so die Analysten der Helaba.Einerseits würden sich die außenwirtschaftlichen Perspektiven mit dem eskalierenden Handelskonflikt eintrüben. Am 6. Juli würden in den USA Strafzölle in Höhe von 25% auf chinesische Importgüter in Kraft treten, die 2017 noch ein Volumen von 34 Mrd. USD erreicht hätten. Zölle auf weitere Importe (16 Mrd. USD) würden geprüft. China habe angekündigt, in gleicher Größenordnung gegenzuhalten - womit der Ball wieder im Feld von Donald Trump wäre. Er habe als Ziel zusätzlicher Zölle bereits Hausnummern von 200 oder sogar 400 Mrd. USD genannt.