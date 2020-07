Interessante Märkte



S&P 500



Der marktbreite Aktienindex sei nach dem NFP-Bericht im vergangenen Monat auf über 3.200 Punkte gestiegen, doch dann sei die Rally zum Stillstand gekommen. Trotz der Bemühungen des FOMC, den Markt zu stützen, hätten die Pandemie-Sorgen weitere Kursgewinne verhindert. Könnte der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) die ABC-Korrektur ausbilden, die ihn unter 2.900 Punkte fallen lassen würde? Der NFP-Bericht sei hier vermutlich nicht entscheidend (man sollte auf die COVID-Daten aus den USA achten), aber er könnte mit Sicherheit einer der Faktoren sein.



EUR/USD



Das Paar habe sich inmitten der verbesserten Risikostimmung im zweiten Quartal erholt, habe jedoch im Juni eine gewisse Ermüdung erlebt. Es sei sogar zu einer beängstigenden SKS-Formation gekommen, die jedoch an der Nackenlinie gestoppt worden sei. Diese Zone werde erneut getestet, wobei die Reaktion auf die Daten diesmal schwer vorherzusehen sei. Normalerweise sei ein starker Bericht USD-positiv, aber wenn es eine negative Überraschung gebe und er die Stimmung bei den Indces belaste, könne sich die Risikoaversion auch negativ auf das Paar auswirken. (01.07.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im vergangenen Monat sorgte der NFP-Bericht für eine große Überraschung, da er einen unerwarteten Anstieg der Beschäftigung und eine niedrigere Arbeitslosenquote zeigte, so die Experten von XTB.Diesen Monat werde der Bericht aufgrund des langen Wochenendes in den USA am Donnerstag veröffentlicht. Was sei zu erwarten?Der NFP-Bericht vom Mai habe eine Reihe positiver wirtschaftlicher Überraschungen ausgelöst. Während Ökonomen mit einem Rückgang der Beschäftigung um etwa 8 Millionen gerechnet hätten, sei sie nach einem beispiellosen Rückgang im April (20,5 Millionen) tatsächlich um 2,5 Millionen gestiegen. Wie sei es möglich gewesen, dass die Daten so sehr überrascht hätten? Zunächst einmal sei die Wirtschaft früher wiedereröffnet worden als erwartet und viele vorübergehend beurlaubte Arbeitnehmer seien zurückgekehrt. Zweitens sei die Rede von einigen Klassifizierungsfehlern gewesen, die sich sogar auf einige Millionen belaufen könnten! Wie dem auch sei, bei den Daten vom Mai sei es um die Wiedereröffnung gegangen, es gebe jedoch immer noch ein großes Loch, von dem man sich erholen müsse.