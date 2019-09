Wien (www.aktiencheck.de) - Im Laufe dieser Woche wird in den USA eine Vielzahl an marktbewegenden Daten veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Neben den Arbeitsmarktindikatoren (ADP Bericht, Beschäftigungsbericht, Stundenlöhne, Arbeitslosenquote) seien die ISM-Konjunkturumfragen von Bedeutung. In der Eurozone würden die finalen Einkaufsmanagerindices PMI für den Monat August veröffentlicht. Bei den heutigen PMI für das Verarbeitende Gewerbe sollten für die Eurozone, Deutschland und Frankreich die Ergebnisse der Schnellschätzung bestätigt werden, für Spanien würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG mit einem Anstieg und für Italien mit einem unveränderten Wert rechnen.



Neben den Daten werde sicher das Thema Handelskonflikt den Markt weiter beschäftigen. Zur Erinnerung: Ab Sonntag würden zusätzliche Zölle von insgesamt 15% auf chinesische Importe im Wert von USD 125 Mrd. gelten, darunter elektronische Ausstattung und Schuhe. Darüber hinaus drohe eine zweite Tranche am 15. Dezember wirksam zu werden (umfasse weitere elektronischen Geräte, Spielwaren und Kleidung). China habe am Sonntag die Einfuhrtarife auf US-Waren im Wert von USD 75 Mrd. erhöht. Aktuell sei es noch unklar, wie weit die Eskalationsspirale zunächst noch weitergedreht werde, bevor es wieder zu substanziellen Gesprächen zwischen den Konfliktparteien komme. Prinzipiell seien von beiden Seiten Verhandlungen mit Anfang September in Aussicht gestellt worden.

