Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bevor sich Bremsspuren - ob nun zyklischer Natur oder durch den Handelsstreit ausgelöst - am US-Arbeitsmarkt oder beim Wachstum bemerkbar machen, wäre zunächst mit einer Eintrübung der Frühindikatoren, insbesondere der Unternehmensstimmung, zu rechnen, so Patrick Franke von der Helaba.Auch sei zu bedenken, dass die US-Maßnahmen gegen chinesische Warenimporte nicht spezifisch "China Inc." Belasten würden, sondern den gesamten Produktionsstandort China und alle Unternehmen, die ihn in ihre Lieferketten integriert hätten. Studien des Peterson Institute for International Economics (PIIE) würden zeigen, dass Trumps Zölle in erster Linie multinationale Unternehmen treffen würden, einschließlich solchen mit einer nennenswerten Präsenz oder sogar ihrem Hauptsitz in den USA. Bei den ab 6. Juli mit Strafzöllen belegten Importen von Computern und elektronischen Produkten liege der Anteil der nicht-chinesischen Hersteller zum Beispiel bei fast 90% - auch nach der Ausnahmeregel für iPhones. Nicht zuletzt die US-Autobauer würden zudem unter den kräftig gestiegenen Aluminium- und Stahlpreisen in Amerika leiden. Selbst die Preise für die inländische Produktion dieser Metallprodukte hätten seit der Ankündigung der Zölle Anfang März merklich angezogen.Das Ausland schlafe nicht. Die EU habe bereits mit Gegenzöllen geantwortet, die ihrerseits US-Produzenten belasten würden. Noch sei unklar, ob die jüngste Schwäche des Yuan eine gezielte Abwertungsstrategie der Regierung in Peking widerspiegele. Aber wir haben schon vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass ein solches Vorgehen im Zuge eines eskalierenden Handelsstreits mit den USA wahrscheinlicher wäre als der von manchen gefürchtete "Kaufstreik" der Chinesen am US-Rentenmarkt, so die Analysten der Helaba. Dieser wäre nämlich wohl mit einem spürbar stärkeren Yuan verbunden - was sich China in einer Phase, in der die Exporte in den wichtigsten Absatzmarkt unter Druck kämen, kaum leisten könne. Tatsächlich habe sich vor dem Hintergrund des eingetrübten Exportklimas bereits ein Wandel in der chinesischen Geldpolitik vollzogen - statt tendenziell im Einklang mit der FED zu straffen, lockere die People's Bank of China derzeit wieder. (29.06.2018/ac/a/m)