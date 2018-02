Eine positive Entwicklung der Einzelhandelsumsätze im Land der unbegrenzten Möglichkeiten hätte uns allerdings mit Blick auf unsere Wachstumsprognose für die USA unter erheblichen Zugzwang gebracht, so die Analysten der Nord LB. Mit den jüngst gemeldeten Zahlen könnten sie nun weiterhin an der Einschätzung festhalten, dass im ersten Quartal 2018 mit einem etwas gemächlicheren Wachstum zu rechnen sei. Für diese Einschätzung spreche auch die Tatsache, dass die offiziellen US-Statistiker noch immer mit dem verbleibenden Saisonmuster in den BIP-Zahlen kämpfen würden. Insofern sei zum Start des neuen Jahres schon prinzipiell mit einer etwas weniger ausgeprägten ökonomischen Dynamik zu rechnen.



Die Sorgen um eine mögliche Überstimulierung der US-Wirtschaft durch die in Washington mittlerweile geplanten fiskalpolitischen Maßnahmen hätten natürlich auch Implikationen für die Pläne der Federal Reserve. Die US-Notenbank bleibe zweifellos unter Zugzwang. Schon ohne stützende Infrastrukturprogramme sollte sich die Wirtschaft in den Vereinigten Staaten positiv entwickeln können. Dafür spreche die Steuerreform. Das Jahr 2018 dürfte sich nach Auffassung der Analysten im Vergleich zu 2017 ökonomisch in der Tat noch eine Spur stärker präsentieren.



Mit weiteren wirtschaftspolitischen Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft würde sich beispielsweise der Personalbedarf der Unternehmen erhöhen. Steigende Löhne und zulegende Inflationsraten wären angesichts der bereits schon jetzt positiven Beschäftigungssituation in den USA fast schon zwangsläufig eine Folge neuer fiskalpolitischer Stützungsversuche. In diesem Umfeld werde die US-Notenbank handeln müssen. Die Analysten würden im Laufe des Jahres mit drei Anhebungen der FED Funds Target Rate rechnen. Dieses geldpolitische Umfeld habe die Kapitalmarktzinsen in den USA allerdings schon steigen lassen.



Die in Washington im Kreise der US-Regierung immer wieder aufkeimenden protektionistischen Ideen seien am aktuellen Rand sicherlich nicht hilfreich für die Währung der Vereinigten Staaten, die folgerichtig auch weiterhin unter Druck bleibe. Entsprechend notiere der Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro derzeit im Bereich von 1,23 USD pro EUR. Auch Sorgen um die Staatsfinanzen der Vereinigten Staaten würden in diesem Kontext offenkundig eine Rolle spielen. Das aktuelle Zinsumfeld bleibe jedoch ganz klar ein stützender Faktor für die US-Währung. So notiere die Rendite von 2J US-Staatsanleihen inzwischen sogar oberhalb der Marke von 2,20%.



Die US-Geldpolitik müsse in diesem Kontext natürlich genau im Auge behalten werden. Die Sorgen um eine mögliche Überstimulierung der US-Wirtschaft durch die in Washington mittlerweile geplanten fiskalpolitischen Maßnahmen hätten sicherlich Implikationen für die weiteren Pläne der Federal Reserve. Die Kombination von zusätzlichen Anhebungen der FED Funds Target Rate und von beschleunigten Schritten zur Verringerung der Bilanz der Notenbank in Washington dürften der US-Währung in den nächsten Monaten schon helfen können. (Ausgabe März 2018) (23.02.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die jüngst gemeldeten Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze haben uns negativ überrascht, so die Analysten der Nord LB.Hier habe sich im Berichtsmonat Januar ein Rückgang um 0,3% M/M gezeigt. Zudem sei es zu einer Revision der Dezember-Zahlen gekommen, welche die aktuellen Entwicklungen sogar noch eine Spur negativer erscheinen lasse. In der Summe handle es sich folglich um ziemlich unerfreuliche Daten zum Verhalten der Konsumenten in den USA. Grundsätzlich sei mit positiveren Zahlen gerechnet worden. Die dämpfenden Effekte der Kältewelle im Januar seien somit von vielen Beobachtern unterschätzt worden. Entsprechende Belastungen würden sich beispielsweise sehr klar beim Blick auf das Segment Baumaterialien zeigen; hier könne zum Start des neuen Jahres mit einer Veränderungsrate von -2,4% M/M fast schon von einem regelrechten Einbruch gesprochen werden.Diese Abschwächung dürfte maßgeblich auf das Wetter zurückzuführen sein; daher sollte die makroökonomische Bedeutung der Angaben zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze zunächst wohl nicht überinterpretiert werden. Nach Auffassung der Analysten müsste der Konsument auch weiterhin eine sehr verlässliche Stütze des Aufschwungs in den USA bleiben. Für diese Einschätzung spreche vor allem die in Washington beschlossene Steuerreform. Auch die anhaltende Verbesserung der Beschäftigungssituation in den Vereinigten Staaten sollte in diesem Kontext sehr hilfreich sein.