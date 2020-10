Dem Wahlprogramm Joe Bidens entnehme man, dass die Steuern für Unternehmen wieder ansteigen könnten. Ob dieses für die Aktienmärkte eher negative Thema aber ganz oben auf Bidens Agenda stehe, müsse abgewartet werden. Wahrscheinlicher sei, dass ein groß angelegtes Infrastrukturprogramm auf den Weg gebracht werde, was beide Kandidaten grundsätzlich möchten. Biden habe dabei einen Fokus auf erneuerbaren Energien. Da die Gestaltungsmöglichkeiten des zukünftigen Präsidenten eben auch von den Mehrheiten im Kongress abhängen würden, und diese wie beschrieben unsicher seien, würden auch die Auswirkungen auf die Finanzmärkte unklar bleiben.



Die Analysten der Weberbank würden schätzen, dass das Wahlergebnis allenfalls zu kurzfristigen Schwankungen an den Aktienmärkten führen werde und auch ein Präsident Joe Biden nicht per se negativ für die Aktienmärkte zu sehen sei. Sollte es zu einer Hängepartie nach der Wahl kommen und Trump die Wahl sogar anfechten, dürfte es aber zu temporär erhöhter Unsicherheit und fallenden Aktienmärkten kommen. Für uns wären das mögliche Kaufgelegenheiten, da die übrigen Rahmendaten positiv sind, so die Analysten der Weberbank.



Seit Monaten habe man so gut wie nichts Neues vom Brexit gehört. Nach dem Inkrafttreten des Austrittsabkommens und dem Beginn der Übergangsphase am 1. Februar 2020 habe das Coronavirus die Verhandlungen gelähmt. Bis zum Ende dieses Jahres müssten die Verhandlungen für die zukünftige Partnerschaft, die vor allen in Bezug auf Binnenmarkt und Zollunion kontroverse Standpunkte beinhalte, abgeschlossen und in den Parlamenten ratifiziert sein. Doch danach sehe es nun, gut ein Vierteljahr vorher, überhaupt nicht aus, und eine Verlängerung der Übergangsphase sei ausgeschlossen.



Boris Johnson pokere jedenfalls sehr hoch und drohe mit dem Ende der Gespräche, sollten seine Positionen nicht ausreichend Gehör finden. Gebe es keine Einigung, folge zum 31. Dezember 2020 der harte Brexit. Dieser könnte große ökonomische Belastungen für Europa mit sich bringen, vor allem bringe die aktuelle Situation aber eines: Unsicherheit.



Ebenfalls zu Jahresbeginn sollte eigentlich auch der EU-Wiederaufbaufonds starten, ein 750 Mrd. Euro schweres Maßnahmenpaket, um vor allen die von der Coronakrise besonders getroffenen Mitgliedsstaaten zu unterstützen. Doch herrsche aktuell große Unsicherheit, ob der Start verschoben werden müsse. Hintergrund seien nun Diskussionen um den Mechanismus zur Rechtsstaatlichkeit. Mit diesem sollten künftig EU-Finanzmittel ausgesetzt werden, wenn in Ländern wie zum Beispiel Polen oder Ungarn demokratische Werte abgebaut würden.



Nicht nur die südeuropäischen Länder würden unter COVID-19 leiden, auch die osteuropäischen, die mittlerweile ebenfalls stark vom Tourismus abhängen würden. Mit dem Herbst würden die COVID-19-Neuansteckungen in vielen Regionen wieder ansteigen, auch in Deutschland. Wie erwartet, würden die Volkswirtschaften nun nicht sofort komplett geschlossen wie zu Beginn der Pandemie. Vielmehr gebe es punktuelle Maßnahmen. Dennoch drücke die Unsicherheit über die Ausmaße der nächsten Infektionswelle neben den vielen weiteren genannten Unsicherheitsfaktoren auf die Stimmung der Marktteilnehmer. Anleger sollten sich auf eine stürmische Herbstphase an den Kapitalmärkten einrichten, mittelfristig überwiegen in unseren Augen jedoch die Chancen, so die Analysten der Weberbank. (09.10.2020/ac/a/m)







