Zehn Jahre nach dem Ende der "Great Recession" Mitte 2009 nimmt die Sorge zu, dass der Konjunkturzyklus in den USA seinem Ende entgegengehen könnte, so die Analysten der Helaba.Daran gemessen habe sich die Konjunktur bis jetzt überraschend robust präsentiert. Die Daten würden aktuell ein überdurchschnittliches, aber kein sehr hohes Rezessionsrisiko zeigen. Das Wachstum sei komfortabel im positiven Bereich. Der Konsum steige kräftig. Nur der Wohnungsbau und die Ausrüstungsinvestitionen würden seit einiger Zeit schwächeln. Den Ökonomen fehle jedoch die Erfahrung, um Rezessionsrisiken in Folge eines Handelskriegs und die dadurch entstandene Unsicherheit zu quantifizieren. Die letzte vergleichbare Entwicklung sei in den 1930er Jahren zu beobachten gewesen, einer Zeit, in der die globale Vernetzung der Güter- und Finanzströme ganz anders ausgesehen habe als heute. Vielfach habe noch der Goldstandard geherrscht. Es lohne sich aber derzeit, die Konjunkturindikatoren genau im Auge zu behalten: Gebe es Anzeichen einer stärkeren Eintrübung? Zumindest habe sich die Stimmung in der Industrie bis zuletzt verschlechtert. Im August sei der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe von 51,2 auf 49,1 Punkte gefallen. Er liege damit auf einem Niveau, das in der Vergangenheit mit Wachstumsraten um knapp 2% verbunden gewesen sei.Die FED sei zur Gefangenen Trumps geworden. Die Geldpolitiker würden sich wegen der Verunsicherung durch den Handelsstreit zunehmend Sorgen über die Zukunft der seit 2009 laufenden Expansion machen. Auf konjunkturell belastende Entwicklungen müssten sie reagieren, wenn diese wichtig genug seien. Jede neue Eskalation des Konfliktes durch Trump würde für eine gelockerte Geldpolitik sprechen. Anders formuliert: Die FED alimentiere mit ihrem Kurswechsel die zunehmend verantwortungslose Handelspolitik des Präsidenten. Damit werde der Ausblick für den geldpolitischen Kurs aber ebenso unklar wie das weitere Vorgehen Trumps in der Handelspolitik. Die Analysten der Helaba gehen davon aus, dass die FED den Leitzins in diesem Jahr um zusätzliche 50 Basispunkte senken wird. Das Zielband für die FED Funds Rate wäre dann am Jahresende bei 1,50% bis 1,75%. Das Signal von FED-Chef Powells Rede in Jackson Hole sei gewesen, dass die FED bereit stehe, mehr zu tun, sich aber den ultimativen Zinssenkungsforderungen des Präsidenten verweigere.