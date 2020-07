Boston (www.aktiencheck.de) - Die größte Einbruch der Wirtschaft in 100 Jahren dämpft die Lebensgeister im Moment nicht übermäßig, so Michael Metcalfe, Head of Global Macro Strategy bei State Street Global Markets.



Das Vertrauen von Investoren, Verbrauchern und Unternehmen in den USA habe sich im Juni weiter normalisiert. Während allerorts schlimme Wirtschaftsdaten die Runde machen würden, seien die Stimmungsindikatoren nun weniger als eine Standardabweichung gegenüber ihren historischen Mittelwerten. Das dritte Quartal werde neue Herausforderungen mit sich bringen: erhöhte Erwartungen, ein gewisses Nachlassen der politischen Unterstützung und die Rückkehr einiger Lockdown-Beschränkungen. Wenn es eines der Ziele der politischen Entscheidungsträger gewesen sei, eine Abwärtsspirale der Erwartungen zu verhindern, die möglicherweise ein bereits schreckliches wirtschaftliches Ergebnis noch verschlimmern würde, dann würden die Stimmungsindikatoren darauf hindeuten, dass sie bisher gewonnen hätten. (09.07.2020/ac/a/m)



