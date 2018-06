Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Stimmungslage in den US-Unternehmen ist weiterhin hervorragend, auch wenn die Euphorie vom Jahreswechsel etwas abgeebbt ist, so die Analysten von Postbank Research.



Selbst die Eskalation in den Handelskonflikten zwischen den USA und einigen ihrer wichtigsten Handelspartner habe der Stimmung bislang nicht viel anhaben können. Obwohl die Analysten von Postbank Research den Aufbau zusätzlicher Handelsschranken auf mittlere bis lange Sicht für die US-Unternehmen als sehr schädlich einstufen, sehen sie dennoch keinen akuten Grund, warum die Stimmung kurzfristig kippen sollte, zumal die jüngsten "harten" Daten ganz klar auf eine Beschleunigung des Wachstums hindeuten. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten sowohl beim ISM-Manufacturing-Index (Mo., 02.07., 16:00 Uhr) als auch beim ISM-Serviceindex (Do., 06.07., 16:00 Uhr) für Juni nur mit leichten Abschlägen auf jeweils 58,3 Punkte rechnen. (29.06.2018/ac/a/m)



