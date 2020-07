Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Juni von 43,1 Punkten auf 52,6 Punkte stärker als erwartet angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Die Wirtschaft habe im Mai stark in diesen neuen Aufschwung gestartet, und auch der Juni verlaufe vielversprechend. Die Entwicklung der Corona-Neuinfizierten stimme allerdings bedenklich, da sie erneute Restriktionen für das öffentliche Leben erforderlich mache. Eine Schrumpfung der wirtschaftlichen Aktivität im Juli dürfte die Folge sein.Auf globaler Ebene sei der von der DekaBank berechnete Einkaufsmanagerindex von 41,8 auf 48,2 Punkte gestiegen. In nahezu allen Ländern habe sich die Stimmung der Unternehmen verbessert. (02.07.2020/ac/a/m)