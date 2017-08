Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Verbrauchervertrauen (Conference Board) in den USA ist im August von 120,0 auf 122,9 Punkte angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Aufgrund der Schäden durch Hurrikan "Harvey" dürfte sich das Verbrauchervertrauen im September spürbar verschlechtern. Mit größeren Schwankungen sei auch bei weiteren makroökonomischen Daten in den kommenden Monaten zu rechnen. Die Erfahrungen mit Hurrikan "Katrina" (2005) würden aber nahelegen, dass sich der grundsätzliche Wachstumspfad der US-Wirtschaft hierdurch nicht verändern werde.Für den geldpolitischen Kurs der FED lasse sich durch Hurrikan "Harvey" keine Änderung ableiten. Auch dies lehre die Erfahrung mit Hurrikan "Katrina". (29.08.2017/ac/a/m)