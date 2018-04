Wind in die Segel der Pessimisten sei dann vor allem Donald Trump geblasen, der seinen verbalen Attacken gegen ausländische Handelspartner, die die USA angeblich seit Jahrzehnten über den Tisch ziehen würden, nun erstmals nennenswerte Schritte habe folgen lassen: Im Namen der nationalen Sicherheit seien Strafzölle auf Stahl- (25%) und Aluminiumimporte (10%) eingeführt worden. Um gegen den Diebstahl geistigen Eigentums durch China vorzugehen, habe Trump zudem Zölle auf eine lange Liste von Importen aus diesem Land angekündigt. Sie würden ein Handelsvolumen von 50 Mrd. Dollar pro Jahr betreffen. Verglichen mit den derzeit mehr als 2.500 Mrd. Dollar an US-Warenimporten sei dies noch immer eine überschaubare Größenordnung.



Die Bereitschaft der US-Regierung, das Handelsbilanzdefizit "um jeden Preis" zu reduzieren und die bereits angekündigten Vergeltungsmaßnahmen seitens Chinas würden aber das Szenario einer Abwärtsspirale à la der 1930er Jahre heraufbeschwören. Damals seien Output, Einkommen und Handelsströme geschrumpft, weil jedes Land versucht habe, über Zölle, Devisenbewirtschaftung oder Abwertung der Währung zu verhindern, dass sich das Ausland einen Teil der Nachfrage "unter den Nagel reißt". Die Teuerung sei zuletzt von den Energiepreisen gestützt worden. Der Verbraucherpreisindex habe im Februar 2,2% über dem Vorjahresniveau gelegen - im März werde sie wohl durch einen Basiseffekt spürbar nach oben springen. Ohne Energie und Nahrungsmittel stehe ein Plus von 1,9% zu Buche. Auch die Kernrate dürfte in den kommenden Monaten anziehen - unter anderem gestützt von den Effekten der neuen Zölle.



Die Analysten würden weiter davon ausgehen, dass die FED bei ihrem graduellen Zinserhöhungskurs bleibe und den Zielkorridor für den Leitzins bis Ende des Jahres von aktuell 1,50% bis 1,75% auf 2,00% bis 2,25% anhebe. Diese zwei Zinsschritte seien der Konsens unter den Ökonomen und mittlerweile - laut Terminmarkt - auch unter den Anlegern. Der neue FED-Chef Powell habe sich bei seiner ersten Pressekonferenz am 21. März sehr bedeckt gehalten, was die wahrscheinlichen Auswirkungen der Finanz- und Handelspolitik der Regierung Trump auf die Geldpolitik angehe. Dies sei aber eine der spannendsten Fragen in diesem Jahr. (05.04.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lange wurde der Ausblick für die US-Wirtschaft nicht mehr so kontrovers diskutiert wie in den vergangenen Wochen, so die Analysten der Helaba.Zunächst hätten wegen der expansiven Fiskalpolitik (Steuersenkung plus mehrere hundert Milliarden Dollar an zusätzlichen Staatsausgaben) und der überraschend hohen Dynamik zum Jahreswechsel - fast 3% annualisiertes Wachstum in Q4, ISM-Index für die Industrie bei stratosphärischen 60 Zählern, starker Beschäftigungsaufbau - Überhitzungsängste dominiert. Höheres Wachstum und (tatsächlicher oder erwarteter) zunehmender Inflationsdruck hätten zu Sorgen über eine aggressivere FED geführt. Dies habe die Finanzmärkte belastet. Dann habe die Debatte über negative konjunkturelle Signale von der immer flacher werdenden Zinsstruktur an Intensität gewonnen. Sei die flache Kurve ein Rezessionssignal? Wie restriktiv könne ein Leitzins von rund 2% zu Jahresende 2018 sein, wenn die Teuerung deutlich höher sei und der Realzins damit negativ bleibe?