Zum ersten inszeniere sich US-Präsident Trump als Stimme der Verlierer des wirtschaftlichen Wandels und stehe unter anderem der Internationalisierung von Produktionsketten oft kritisch gegenüber. In diesem Sinne seien weitere medienwirksame Maßnahmen wie stärkere Handelsschranken zugunsten einzelner schrumpfender Industrien wahrscheinlich. Diese würden die gesamtwirtschaftlichen Wohlstandgewinne zwar ein wenig verringern, aber weder gänzlich neu verteilen oder die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte zurückschrauben. Wiederholte Nadelstiche seitens der USA mit einem entsprechenden Schlagabtausch mit einzelnen Handelspartnern könne zwar das Wirtschaftsklima immer wieder belasten, sollten aber den globalen Wirtschaftsaufschwung nicht gefährden.



Zum zweiten beurteile ein zuletzt erstarkter Flügel der US-Regierung die stark negative Güterhandelsbilanz als außenwirtschaftliches Ungleichgewicht, das es abzubauen gelte. Dabei würden hohe Überschüsse von Handelspartnern als Ausweis für unfaire Geschäftspraktiken gewertet. Diese Sichtweise sei nicht in jedem Fall von der Hand zu weisen. Die immer wieder angekündigten Schutzzölle könnten einerseits als Drohgebärde dienen, um eine gleichberechtige Öffnung von ausländischen Märkten für US-Produkte zu erreichen. Andererseits bestehe die Gefahr, dass das Weiße Haus versuche, die eigene Handelsbilanz mittels weitreichender protektionistischer Maßnahmen zu verbessern. Beispielsweise habe US-Präsident Trump wiederholt gedroht, die europäischen Autoimporte mit einem Zoll von 35% zu belegen.



Der Handelswert von PKW- und LKW-Ausfuhren der EU in die USA habe sich im Jahr 2017 auf EUR 36 Mrd. belaufen, allein EUR 22 Mrd. sei dabei aus Deutschland gekommen. Die starke Diversifizierung der Produktion von Fahrzeugen würde die Betroffenheit einer solchen Maßnahme auf viele Länder verteilen. In Summe wäre wohl ein erheblicher wirtschaftlicher Schaden in den meisten EU-Ländern anzusetzen und ein tiefgreifender Handelskonflikt mit den USA wahrscheinlich.



Sollte also die US-Administration tatsächlich versuchen, die eigene Güterhandelsbilanz mittels Importrestriktionen auszugleichen, so drohen eine Negativspirale von gegenseitigen Handelshemmnissen und ein jähes Ende des globalen Wirtschaftsaufschwungs, so die Analysten der RBI. (06.04.2018/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die einseitige und auch mit engsten Partnerländern unabgesprochene Erklärung der US-Regierung, Stahl- und Aluminiumimporte mit Zöllen von 25% bzw. 10% zu belegen, hat Politik und Wirtschaft in Aufregung versetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auch wenn die Auswirkungen auf Produkt- und Unternehmensebene relevant sein könnten, so sei die gesamtwirtschaftliche Relevanz für Europa vernachlässigbar. Auf Basis der Berechnungen des US-Handelsministeriums könnten aus der EU importierte Stahlwaren im Wert von rund EUR 2,14 Mrd. und Aluminiumprodukte von rund 0,24 Mrd. verdrängt werden. Auch für die USA sei der betroffene Wirtschaftsbereich marginal. Nur rund 0,1% der Beschäftigten würden in der Stahl- und Aluminiumerzeugung arbeiten, dagegen ein Vielfaches in Industrien, die diese Vorprodukte verarbeiten und höhere Einkaufspreise zu stemmen hätten. Dennoch sei die US-Regierung bereit, geltende internationale Absprachen (WTO, NAFTA) zu verletzen und auszuhebeln. Dabei dürften zwei Motivlagen im Vordergrund stehen, welche in Zukunft mehr oder weniger Gefahr für die globale Wirtschaftsentwicklung darstellen würden.