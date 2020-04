Hannover (www.aktiencheck.de) - Im März verzeichnete die US-Industrieproduktion einen deutlichen Rückgang um 5,4% M/M, so die Analysten der NORD LB.



Es sei damit der stärkte Einbruch seit dem 2. Weltkrieg gewesen. Es sei also gekommen wie befürchtet! Und es werde auch erstmal nicht besser: Nur langsam könne ein Wiederhochfahren der Produktion erfolgen, wolle man nicht eine zweite Ausbreitungswelle riskieren. Hinzu komme ein Abbruch der Lieferketten hinzu. Perspektivisch werde auch die Nachfrageseite schwächeln, da die Verbraucher zunächst verunsichert bleiben dürften und gar einen Jobverlust hinnehmen oder zu befürchten hätten. Mit dem Rekordeinbruch des New Yorker Empire State Survey auf -78 Punkte werde das Ausmaß des ganzen Schreckens nochmals deutlich! Auch die Aprildaten würden also katastrophal ausfallen. Perspektivisch könne sich die Produktion erst im Verlauf des Sommers wohl nur langsam erholen. Im guten Szenario! Hoffen wir darauf! (15.04.2020/ac/a/m)





