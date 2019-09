Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit dem Rückgang des nationalen Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe auf gut 49 Punkte im August gab es das erste deutliche Anzeichen, dass die US-Wirtschaft sich nicht dauerhaft der globalen Abschwächung entziehen kann, so Analysten der DekaBank.



Dies erhöhe wiederum den politischen Druck, den Handelsstreit mit China nicht noch weiter eskalieren zu lassen, wenn Trump im November kommenden Jahres wiedergewählt werden möchte. In der US-Historie habe es nur einen Präsidenten gegeben, der trotz einer Rezession im Wahljahr wiedergewählt worden sei. Angesichts der zurzeit schlechten Umfragewerte von Trump wäre eine spürbare konjunkturelle Abschwächung ein erhebliches Problem, zumal mit dem Verarbeitenden Gewerbe seine Hauptwählerklientel am deutlichsten getroffen wäre. (Ausgabe September / Oktober 2019) (10.09.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.