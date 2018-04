Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die bisher für das Jahr 2018 in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten deuten auf eine im Vergleich zu unseren ursprünglichen Erwartungen relative geringe Expansion des BIP um annualisiert rund 2% im 1. Quartal 2018 hin, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei dürfte es sich aber lediglich um eine temporäre Schwäche der US-Wirtschaft handeln. Für das Gesamtjahr 2018 würden die Analysten nach wie vor mit einem BIP-Plus von 2,6% rechnen. Darauf würden unter anderem die weiter robusten Vorlaufindikatoren hindeuten. So dürfte der ISM-Index für den Dienstleistungssektor im März zwar leicht von 59,5 auf 58,6 Punkte nachgeben, würde sich damit aber weiter auf einem hohen Niveau bewegen.



Lediglich ein deutlicher Einbruch der Stimmungsindikatoren in den USA würde dazu führen, dass sich an den Kapitalmärkten die Leitzinserhöhungsfantasien bezüglich der US-Notenbank zurückbilden würden. (04.04.2018/ac/a/m)





