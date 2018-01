Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem das amerikanische BIP-Wachstum in den beiden Sommerquartalen 2017 mit Zuwächsen von 3,1% und 3,2% Q/Q (annualisiert) positiv überraschte, dürfte die Phase überzeugender Daten nicht abreißen, so die Analysten der NORD LB.



Denn auch für das Schlussquartal 2017 könne mit einer robusten Entwicklung gerechnet werden. Darauf würden die bereits vorliegenden monatlichen Indikatoren der letzten drei Monate hindeuten. Wieder einmal werde der Großteil des Wachstumsimpulses vom Privaten Verbrauch geliefert: Die persönlichen Ausgaben und die Einzelhandelsumsätze (Kontrollgruppe) würden einen Wachstumsbeitrag der Konsumausgaben von (mindestens) 2,5 Prozentpunkten anzeigen. Eine positive Dynamik sollte auch von den Ausrüstungsinvestitionen ausgegangen sein. Während sich in der Summe die Impulse von den gewerblichen Bauinvestitionen und den Wohnbauinvestitionen ausgeglichen haben dürften, würden die Wachstumsbeiträge von den Vorräten und vom Nettoexport negativ gewesen sein.



Insgesamt würden die Analysten der NORD LB von einem gesamtwirtschaftlichen Plus von annualisiert 2,7% Q/Q ausgehen, was die Jahresrate auf 2,7% anziehen lassen würde. Für das Gesamtjahr ergäbe sich ein durchschnittliches Wachstum von 2,3%. Die USA würden sich damit in einer Phase einer anhaltenden Belebung befinden, unterstützt von einem guten Arbeitsmarkt und einer erfreulichen Konsumnachfrage. (19.01.2018/ac/a/m)





