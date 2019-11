Der sich weiterhin abzeichnende Handelsdeal zwischen Washington und Peking bleibe von zentraler Relevanz für die Ökonomie Nordamerikas. Nach Auffassung der Analysten gebe es gute Gründe, um mit Blick auf diesen Punkt nicht zu pessimistisch in die nähere Zukunft zu blicken. Lawrence Kudlow, der Chefwirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, habe jüngst beispielsweise zu Protokoll gegeben, dass der sogenannte "Phase-1-Deal" mit China kurz vor der Finalisierung stehen würde. Er habe betont, dass sich beide Seiten in engem Kontakt miteinander befänden und ein Abkommen bald geschlossen werden könnten.



Dabei sollte die Teileinigung sogar weitergehende Regelungen enthalten, als von vielen Marktteilnehmern noch vor kurzer Zeit erwartet worden sei. In der Tat dürften nicht nur Käufe von US-Agrar-produkten durch China beschlossen werden. Der "Phase-1-Deal" sollte auch Regelungen bezüglich des Umgangs mit geistigen Eigentumsrechten und des chinesischen Wechselkursregimes umfassen. Zudem dürfte der Zugang von US-Firmen zum chinesischen Markt für Finanzdienstleistungen verbessert werden. Vor allem die Lage in Hong Kong könne aber zu einem Problem für beide Verhandlungsdelegationen werden.



Die internationalen Aktienmärkte und "High-Beta-Währungen" -zum Beispiel der Australische Dollar - würden natürlich von den Hoffnungen auf einen Handelsdeal zwischen China und den USA profitieren. Als Weltleitwährung dürfte zwar auch der US-Dollar den Status eines "sicheren Hafens" am Devisenmarkt haben, die Analysten würden aber bei der Auffassung bleiben, dass die Währung der USA sich mit einer Teileinigung nicht nachhaltig gegenüber dem Euro abschwächen müsse, da eine Verständigung Washingtons mit Peking der US-Notenbank perspektivisch mehr Spielraum zum Abwarten geben würde. Das Zinsumfeld spreche in der Tat für den US-Dollar; so habe sich die Rendite von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zuletzt im Bereich von 1,80% stabilisieren können.



Nach dem Gespräch zwischen Donald Trump und der Führung der FED sowie der Veröffentlichung des jüngsten FOMC-Sitzungsprotokolls scheine die US-Notenbank in der Tat zunächst auf Zeit spielen zu wollen. Damit dürfte die psychologisch wichtige Marke von 1,11 USD pro EUR grundsätzlich im Fokus des Devisenmarktes bleiben. Kurzfristig möge diese sogar etwas nachhaltiger unterboten werden. Manche Marktteilnehmer scheinen derzeit sogar auf einen Test der Marke von 1, 0879 USD pro EUR (Low in 2019) zu setzen, so die Analysten der Nord KB. Entsprechende Szenarien seien zwar nicht unrealistisch, dann wäre die US-Währung ihrer Auffassung nach aber fundamental gegenüber dem Euro überbewertet. (Ausgabe Dezember 2019) (25.11.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Wir bleiben bei der Auffassung, dass die US-Wirtschaft kurzfristig nicht in eine Rezession rutschen wird, so die Analysten der Nord LB.Zwar zeige sich eine spürbare Verlangsamung des Wachstums, die Finanzmärkte hätten sich jüngst aber wohl zu große Sorgen um die US-Ökonomie gemacht. Diese Bedenken würden nun wieder langsam in den Hintergrund treten. Die vorläufigen Angaben zur Entwicklung der Einzelhandelsumsätze für Oktober hätten mit einem Anstieg um immerhin 0,3% M/M leicht positiv überrascht. Die Konsumenten würden damit also eine die Wirtschaft Nordamerikas nachhaltig tragende Säule bleiben.