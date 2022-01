Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2021 nach vorläufigen Angaben um 6,9% (qoq, ann.) angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Speziell im vierten Quartal stamme der mit Abstand höchste Wachstumsbeitrag von den Lagerinvestitionen. Diese seien nun bedeutend zu hoch und ihre Normalisierung werde ein Belastungsfaktor in diesem Jahr sein.Auch unabhängig von der zu erwartenden Lagernormalisierung werde sich die Wachstumsdynamik in diesem Jahr abschwächen. Der Fiskalimpuls sei inzwischen negativ und die Corona-Erholung sei weit vorangeschritten. Die Geldpolitik sei zwar noch expansiv, aber das Ausmaß werde ebenfalls abnehmen. (27.01.2022/ac/a/m)