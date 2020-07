Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Arbeitsmarktbericht für Juni war erneut deutlich stärker als von der Mehrheit der Analysten erwartet, so die Analysten der DekaBank.Wie schon im Mai sei im Juni für den Bereich Freizeit und Gastronomie der mit Abstand höchste Stellenaufbau gemeldet worden. Allerdings liege in diesem Gewerbezweig das Beschäftigungsniveau immer noch knapp 30% unterhalb des Februarniveaus. Dies sei der mit Abstand größte prozentuale Verlust aller Gewerbezweige.Die erneut stark angestiegene Lohnsumme werde mit dazu beitragen, dass der private Konsum auch im Juni kräftig wachse. Die jüngsten Corona-Entwicklungen in den USA könnten sich für Juli aber als zu schwere Hypothek erweisen. Ein erneuter Stellenabbau sei für diesen Zeitraum nicht auszuschließen. (02.07.2020/ac/a/m)