Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im November war der Beschäftigungsaufbau mit 155.000 Stellen in den USA etwas niedriger als gemeinhin erwartet, so die Analysten der DekaBank.



Die Arbeitslosenquote habe mit 3,7% auf ihrem Vormonatswert stagniert und die Jahresveränderungsrate der durchschnittlichen Stundenlöhne habe mit 3,1% ebenfalls auf ihrem Vormonatswert verharrt.



Aus diesem Arbeitsmarktbericht lasse sich nicht auf eine unmittelbar deutliche Wachstumsverlangsamung der US-Wirtschaft schließen. Sollten auch in den kommenden Monaten ähnliche Zahlen vom Arbeitsmarkt berichtet werden, dann würden diese auf eine weitere Leitzinserhöhung der FED im März kommenden Jahres hindeuten. (07.12.2018/ac/a/m)



