Bonn (www.aktiencheck.de) - Der hohe Preisdruck könnte die Expansion des Verarbeitenden Gewerbes im Osten der USA gebremst haben, so die Analysten von Postbank Research.



Sowohl der Empire State- als auch der Philadelphia FED-Index für das Verarbeitende Gewerbe, die jeweils am Montag bzw. Donnerstag veröffentlicht würden, könnten eine leichte Verschlechterung auf 15,0 bzw. 16,5 Punkte aufweisen. Auch die Aktivität auf dem Wohnungsmarkt dürfte sich abgeschwächt haben. Bei Baugenehmigungen, Baubeginnen und Verkäufen bestehender Immobilien würden Rückgänge um jeweils 3,1%, 1,8% bzw. 2,5% erwartet. Der Zinssatz für 30-jährige Festzinshypotheken habe mit 5,5% den höchsten Stand seit 13 Jahren erreicht. Die Einzelhandelsumsätze könnten im April um 1,0% - höher als die monatliche Inflationsrate von 0,3% - gestiegen sein, was auf ein reales Wachstum schließen lasse.



Trotz der Verlangsamung des Wachstums im Verarbeitenden Gewerbe und der Abschwächung auf dem Wohnungsmarkt würden beide Indikatoren vorerst nur auf eine Normalisierung deuten und auf hohem Niveau bleiben. (16.05.2022/ac/a/m)





