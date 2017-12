Der Unternehmenssektor werde zwar eine zunehmende Belastung über die moderat steigenden Löhne zu spüren bekommen, aber angesichts hoher Nachfrage, gut gefüllter Auftragsbücher und einer globalen Konjunkturbelebung wegstecken können. Wenngleich die Leitzinsen gestiegen seien, bleibe das Zinsumfeld zur langfristigen Finanzierung relativ niedrig. Der gestiegene Ölpreis unterstütze die Petroindustrie in den USA, ein nicht zu starker US-Dollar liefere zumindest keinen Gegenwind für die Exportindustrie. Insofern würden die Analysten für 2018 mit einem nochmals leicht höheren BIP-Wachstum von 2,5% rechnen. Die Aussichten seien damit sogar noch etwas freundlicher als die aktuelle Wirtschaftslage im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.



Rückenwind dürfte auch die umfassende Steuerreform der Regierung Trump liefern können. Im neuen Steuersystem ab dem 1. Januar 2018 liege der reduzierte einheitliche Steuersatz für Unternehmen bei 21% (statt den bisher vier Steuersätzen von 15%, 25%, 34%, 35%) und der Spitzensteuersatz bei der Einkommenssteuer bei 37% (statt bisher 39,6%). Diese Steuersenkungen könnten für Unternehmen Investitionsanreize liefern und für private Haushalte zusätzliche Konsummöglichkeiten bieten. Allerdings würden die Analysten das Potenzial zu weiterem Wachstum momentan als eher begrenzt ansehen, da die Wirtschaft bereits recht stark wachse. Zudem seien sie bereits seit Monaten von einer Umsetzung von Teilen der ursprünglichen Pläne der Regierung ausgegangen, sodass sie ihre Konjunkturprognose nicht mehr hätten anpassen müssen. Einige weitere Zehntelprozentpunkte könnten aber durchaus als Schub ausgemacht werden.



Die expansive Fiskalpolitik in Washington könnte den Handlungsdruck der US-Notenbank bei der langsamen - aber stetigen - Normalisierung ihrer geldpolitischen Ausrichtung weiter erhöhen. Neben der sukzessiven Umsetzung von Maßnahmen zur Reduktion der Bilanz der Federal Reserve gehe es in diesem Kontext natürlich auch um weitere Anhebungen der FED Funds Target Rate. Die Beschäftigungssituation im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sei bereits als sehr erfreulich zu bezeichnen. Weitere Impulse durch die Steuerreform könnten zunehmend zu einem generellen Personalmangel führen, was dann perspektivisch die Lohnforderungen erhöhen müsste.



Noch sei Inflation in den USA aber kein Problem. Insofern müsse die Federal Reserve in 2018 sicherlich nicht hektisch agieren. Einige Marktteilnehmer würden zwar bereits über vier mögliche Zinsanhebungen im neuen Jahr spekulieren, die Analysten würden auf der Basis der momentan verfügbaren Informationen aber nicht an dieses Szenario glauben. Sicherlich gebe es relevante personelle Veränderungen im Offenmarktausschuss; Jerome Powell sei natürlich etwas hawkisher als seine Vorgängerin Janet Yellen. Dennoch würden sie im Laufe des Jahres 2018 eher zwei oder höchstens drei Anhebungen der FED Funds Target Rate um jeweils 25bp erwarten.



Angesichts der geldpolitischen Pläne des FOMC könnten diese Entwicklungen durchaus dafür sprechen, dass die Renditen im mittleren und langen Bereich der US-Zinsstrukturkurve perspektivisch langsam aber sicher nach oben anziehen würden. Zwar sei bei der Rendite zehnjähriger US-Treasuries bei knapp über 2,40% ein technischer Widerstand momentan im Fokus, ab einem Niveau von 2,60% wäre dieser aber erst nachhaltig überboten, was zunächst ein Verkaufssignal für Treasuries generieren und den Weg in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 3% ebnen würde. Diese Entwicklung wäre auch fundamental gut nachvollziehbar. Dann allerdings würden die Analysten Treasuries wieder für attraktiv halten. Mit dieser Bewegung wären auch die Diskussionen um negative Konjunktursignale aufgrund einer (zu) flachen US-Zinsstrukturkurve zu den Akten zu legen



Im sich abzeichnenden Zinsumfeld würden die Analysten zunächst eine stärkere Währung der USA sehen. Die auf der Agenda der FED stehenden weiteren Leitzinsanhebungen im neuen Jahr seien bei einer in dieser Frage noch zögerlichen EZB offenkundig ein positiver Faktor für den US-Dollar. Neben den Geldmarktsätzen würden auch die Kapitalmarktrenditen ihrer Auffassung nach für die Währung der USA sprechen; so würden die Renditen von Treasuries bereits jetzt im Bereich von 2,50% notieren. Auch die US-Steuerreform möge dem Dollar helfen. Deren Finanzierung könne aber noch zu einem Problem werden. (Ausgabe vom 21.12.2017) (27.12.2017/ac/a/m)





