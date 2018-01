Hannover (www.aktiencheck.de) - Angesichts einer absehbar sehr robust verlaufenden Konjunktur dürften sich die amerikanischen Notenbanker in den kommenden Monaten als ausschlaggebenden Faktor für ihre zinspolitischen Entscheidungen stärker auf den Inflationstrend konzentrieren, so die Analysten der Nord LB.



Neue Hinweise auf aktuelle Preistendenzen würden in der nächsten Woche veröffentlicht. Dazu würden die Import-, die Produzenten- und die Konsumentenpreise gehören - in dieser Reihenfolge. Aufgrund der im Berichtsmonat Dezember deutlich angezogenen Ölpreise müsse bei den Monatsveränderungen auf allen drei Preisebenen mit Anstiegen gerechnet werden. Konkret erwarte man die Konsumentenpreise um 0,2% M/M höher, was eine Jahresrate von unveränderten 2,2% ergäbe. Auch bei der für die Notenbanker sehr relevanten Kernrate (also ohne Nahrung & Energie) sei mit einem Plus von 0,2% M/M zu rechnen, was jedoch die Jahresrate bei moderaten 1,7% beließe. Insgesamt dürfte also nicht unbedingt zusätzlicher Handlungsbedarf für die Federal Reserve aufkommen.



Perspektivisch würden die Analysten nach einem - basisbedingt - absehbaren Anziehen der Inflationsrate im Januar dann wieder mit einem Rückgang der Teuerung zurück auf die wichtige Marke von 2% rechnen. Für die FOMC-Sitzung im März bedeute dies, dass die Leitzinsen bereits wieder angehoben werden könnten - aber auch noch nicht unbedingt müssten. (05.01.2018/ac/a/m)





