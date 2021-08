Die wichtige Produktionskomponente des ISM PMI sei im Juli leicht auf 58,4 Punkte gefallen - in "Reichweite der 60er Marke. Der von der US-Industrie tastsächlich realisierte Output erhöhe sich weiterhin zügig. Es werde ein nur etwas weniger schnelleres Tempo der Erholung angezeigt.



Die Auftragskomponente, welcher eine gewisse Vorlaufeigenschaft für die grundsätzlichen Tendenzen im Verarbeitenden Gewerbe nachgesagt werde, habe sich im Juli mit einem minimalen Rückgang auf einem sehr hohen Niveau stabilisieren können. Mit nun 64,9 Punkte würden auch weiterhin sich zügig füllende Auftragsbücher angezeigt. Dieses Signal sei erfreulich.



Die ISM-Preiskomponente habe am aktuellen Rand leicht auf 85,7 Zähler nachgegeben. Die Einkaufspreise in der US-Industrie würden damit weiterhin bedenklich stark zulegen. Das Thema Inflation bleibe also für die Finanzmärkte unverändert von hoher Relevanz. Auch die Federal Reserve schaue zunehmend mit gewisser Sorge auf die ISM PMI Manufacturing Prices Paid. In gewöhnlichen Zeiten habe dieser Sub-Index keine große Bedeutung für die US-Geldpolitik, doch mittlerweile scheinen die Notenbanker in Washington Bedenken bezüglich steigender Inflationserwartungen bei den Wirtschaftssubjekten zu haben. Die Prices Paid hätten damit durchaus eine Relevanz.



Die Arbeitsmarktkomponente sei immerhin auf 52,9 Punkte gestiegen. Die "magische" Marke von 50 Zählern habe also wieder überschritten werden können. Mit Blick auf den US-Arbeitsmarktbericht am kommenden Freitag würden die Analysten diese Nachricht nicht überbewerten wollen. Qualifiziertes Personal stehe weiterhin einfach nicht ausreichend für die brummende Industrie zur Verfügung, was zumindest eine Erklärung für einen anhaltend niedrigen Wert sein dürfte. Vielleicht könnte sich hierbei aber langsam im Zuge des sukzessiven Auslaufens staatlicher Unterstützungszahlungen eine Wende andeuten. Die grundsätzliche Schwäche sollte weiter eher als ein Zeichen für eine Stärke angesehen werden - der US-Arbeitsmarkt liefere derzeit einfach nicht genügend Arbeitskräfte.



Der ISM PMI Manufacturing als wichtigste nationale Stimmungsumfrage unter den US-Unternehmen habe sich im Juli ganz leicht abgeschwächt. Mit 59,5 Punkten werde zwar die Marke von 60 Punkten unterschritten, aber dennoch weiterhin ein klares Anziehen der ökonomischen Aktivität angezeigt. Derzeit würden aber Knappheiten von Vorprodukten und Lieferengpässe keine komplette, an der Nachfrage orientierte Produktion erlauben. Der unverändert hohe Wert der Prices Paid werde - wie die Preisentwicklung generell - zu einem problematischen Thema für die US-Notenbank. Die Konferenz in Jackson Hole ab 27. August wie auch die nächste FOMC-Sitzung am 22. September würden immer stärker an Bedeutung für die Finanzmarktteilnehmer gewinnen. Ihnen werde die FED in der Tat bald - also noch in 2021 - eine konkretere Perspektive für die geplante weniger expansive US-Geldpolitik vorzustellen haben. (Ausgabe vom 02.08.2021) (03.08.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing für den Berichtsmonat Juli gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Der wohl wichtigste nordamerikanische Stimmungsindikator habe sich auch am aktuellen Rand trotz eines leichten Rückgangs weiterhin nahe der Marke von 60 Zählern halten können. Mit 59,5 Punkten werde folglich noch immer ein deutliches Anziehen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie signalisiert.Andere für Juli bereits verfügbare regionale Stimmungsumfragen hätten - mit Ausnahme des Philadelphia-Index - Zuwächse in klar positiven Bereichen angezeigt. Der ebenfalls national erhobene Markit PMI habe von 62,1 auf 63,4 Punkten angezogen. Insofern passe wieder der Philadelphia-Index am besten als Vorlaufindikator für den ISM PMI, der aber nicht als enttäuschend bezeichnet werden sollte.