In Zahlen gesprochen habe sich am aktuellen Rand eine sehr erfreuliche Veränderungsrate von +17,7% M/M gezeigt. Bemerkenswert sei, dass die Umsätze der Autohäuser im Mai um 44,1% M/M angezogen seien. Die starke Nachfrage nach dem recht teuren Konsumgut Personenkraftwagen könne durchaus als Hinweis auf einen gewissen Optimismus der Käufer gewertet werden; exklusive Automobile habe der Anstieg der Einzelhandelsumsätze immerhin auch noch bei 12,4% M/M gelegen. Die aktuellen Wirtschaftsdaten aus den USA scheinen in der Summe also seit wenigen Wochen ziemlich positiv zu überraschen. In der Tat würden die US-Indikatoren immer stärker auf eine zügigere Erholung hindeuten. Die bis vor kurzem eindeutig als eher optimistisch anzusehende Wachstumsprognose müssten die Analysten zwar noch nicht nach oben hin anpassen, die "Gefahr" von positiven Überraschungen sei zuletzt allerdings gestiegen.



Hilfreich dürfte in diesem Kontext auch die Erholung im Immobiliensektor der US-Wirtschaft sein. Noch gebe es zwar etwas widersprüchliche Signale, trotz gewisser Unklarheiten bei einzelnen Details würden die Daten jedoch schon auf eine nachhaltige und recht zügige Erholung des Häusermarktes in den USA hindeuten. Die Umsätze mit Baumaterialien hätten im Mai um 10,9% M/M angezogen, was per se eher keine übermäßige Überraschung dargestellt habe; der Blick auf die Jahresrate zeige aber einen schon sehr erfreulichen Anstieg um 10,8%. Damit notiere die Zeitriehe deutlich über dem Vorjahresniveau.



Dazu passe sehr gut, dass die Neubauverkäufe im Mai um beachtliche 16,6% M/M hätten zulegen können. Der NAHB-Index, der generell als guter Frühindikator für die Immobilienpreisentwicklung in den USA gelte, habe im Juni deutlich auf 58 Punkte zulegen können. Damit werde nun wieder ein Anziehen der Aktivität in der Bauwirtschaft der Vereinigten Staaten signalisiert. In der Summe scheine der Immobilienmarkt der US-Wirtschaft also stützende Impulse liefern zu können.



Der Devisenmarkt sehe im US-Dollar eindeutig die Weltleitwährung. Insofern werte der Greenback gegenüber dem Euro aktuell in der Tendenz auf, wenn Sorgen über die globale ökonomische Entwicklung aufkämen. Positive US-Wirtschaftsdaten seien daher momentan eher schädlich für die Währung der Vereinigten Staaten. Solange die US-Notenbank den Märkten glaubhaft versichere, dass in den nächsten zwei Jahren nicht mit einer steigenden FED Funds Target Rate zu rechnen sei, werde sich an diesem Zusammenhang zunächst nicht viel ändern. Erst mit wirklich klaren Signalen in die Richtung einer auch nachhaltigen Erholung der US-Ökonomie dürften stärkere nordamerikanische Wirtschaftsdaten auch wieder eindeutiger für die Währung der Vereinigten Staaten sprechen. (Ausgabe vom Juli 2020) (30.06.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Antworten auf die Bedrohungen durch das Coronavirus haben die US-Ökonomie im April sehr nachhaltig belastet, so die Analysten der Nord LB.Inzwischen würden sich aber die Hinweise häufen, dass mit den Lockerungen des "Lockdowns" in vielen Bundesstaaten bereits im Mai eine Tendenz zur Erholung eingesetzt habe. Die Lage am Arbeitsmarkt bleibe zwar ziemlich unerfreulich, die offizielle Statistik beginne aber doch, erste spürbare Entspannungssignale auszusenden. Aufgrund von Erhebungsproblemen sei bei der Interpretation dieser Daten große Vorsicht geboten. Dennoch könne - trotz aller Unsicherheit bezüglich der Qualität der Zahlen - festgehalten werden, dass sich die Beschäftigungssituation in den USA deutlich weniger stark eingetrübt habe, als noch bis vor kurzem generell befürchtet worden sei. In Verbindung mit den staatlichen Hilfen in der Krise habe die mittlerweile nicht mehr so trübe Lage am US-Arbeitsmarkt die Einzelhandelsumsätze im Mai deutlich anziehen lassen.