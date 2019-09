Mit Blick auf die weitere Entwicklung sei festzustellen, dass sich der Industriesektor in einer Rezession befinde und der Arbeitsmarkt erste Anzeichen einer Schwäche zeige. Die Arbeitslosenrate befinde sich zwar weiterhin in der Nähe eines 40-Jahres-Tiefs, aber die Rate sinke nicht weiter. In der Vergangenheit sei dies immer im Vorfeld einer Rezession zu beobachten gewesen. Für eine derartige Entwicklung spreche auch die kurzzeitige Inversion der Zinsstuktur (10-2 Jahre), die in der Vergangenheit stets einer Rezession vorausgelaufen sei.



Die Kernrate der Inflation sei zuletzt leicht gestiegen, bleibe mit 1,6% aber immer noch unter dem Zielwert von 2%. Allerdings seien die Löhne etwas stärker angestiegen. Aufgrund von Basiseffekten dürfte die Rate zeitweise auf über 2% steigen, dann aber wieder zurückfallen. Wegen der von ihnen erwarteten Rezession würden die Analysten der Hamburg Commercial Bank nicht mit einer nachhaltigen Erholung der Inflation rechnen.



Die FED habe im September das zweite Mal in Folge den Leitzins gesenkt, allerdings keine weitere Zinssenkung in Aussicht gestellt. Der FOMC-Rat zeige ein sehr geteiltes Meinungsbild, so dass schon kleinere Veränderungen im Ausblick die Balance in die eine oder andere Richtung kippen lassen könnten. Nach Erachten der Analysten der Hamburg Commercial Bank sei in diesem Jahr noch eine Zinssenkung zu erwarten, der weitere Reduzierungen im kommenden Jahr folgen würden.



Die langfristigen Renditen dürften wieder fallen, zumal nicht ausgeschlossen sei, dass die FED ein neues QE-Programm auflege, um die Versorgung der Kreditinstitute mit Liquidität sicherzustellen.







Das Wirtschaftswachstum in den USA wird sich in diesem Jahr voraussichtlich auf 2,2% abschwächen und dann 2020 kaum noch zulegen (0,6%), so die Analysten der Hamburg Commercial Bank in aktuellen "Finanzmarkttrends".Im zweiten Quartal habe der Zuwachs bei 2% (QoQ, annualisiert) gelegen. Gestützt worden sei das Wachstum durch die privaten Konsumausgaben und den Staatsverbrauch. Schwäche hätten hingegen die Investitionen sowie die Exporte gezeigt. Der Handelskrieg belaste das US-Wachstum.