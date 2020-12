Hannover (www.aktiencheck.de) - Die US-Industrieproduktion legte im November um 0,4% M/M zu, was letztlich im Rahmen der Erwartungen lag, so die Analysten der Nord LB.



Der Aufholprozess setze sich fort, aber durchaus langsam. Die Industrieproduktion notiere zudem immer noch knapp 5,5% unter dem Februarniveau. Der marginal rückläufige New Yorker Empire State Survey als erster Indikator für den Dezember lasse erkennen, dass die Dynamik gering zu bleiben scheine. Relativ hohe Infektionszahlen würden schließlich weiterhin für Verunsicherungen bei Verbrauchern und Produzenten sorgen, was Konsum und Investitionen dämpfen werde. Die Erholung dürfte sich also im vierten Quartal nur sehr langsam oder kaum noch fortsetzen: Die Analysten würden ein BIP-Anstieg von annualisiert 3% Q/Q erwarten. Diese Einschätzungen seien allerdings mit höchster Unsicherheit verbunden - solange nur erste November-Daten veröffentlicht seien. Wichtiger seien die Aussichten für 2021: Nur wenn die Impfstoffe wirklich sicher seien, könnten sie für Erleichterungen sorgen. (15.12.2020/ac/a/m)



