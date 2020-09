Die wichtige Unterkomponente "Aufträge" sei sogar noch deutlicher zurückgegangen. Hier habe sich ein Wert von "nur" noch 56,8 Zählern gezeigt. Im Juli habe diese Zeitreihe einen Wert von 67,7 Punkten angenommen. Die Stärke des Vormonats relativiert nach Auffassung der Analysten der Nord LB den im August zu beobachtenden ausgeprägten Rückgang bei dieser Unterkomponente. Das in den USA jüngst zu verzeichnende Aufflammen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus dürfte wohl auch eine Rolle gespielt haben. Dennoch werde von den Service-Unternehmen in den Vereinigten Staaten weiterhin ein Anziehen der Auftragseingänge diagnostiziert; nur die Dynamik dieser Aufwärtsbewegung habe zuletzt spürbar nachgelassen.



Der Sub-Index "Beschäftigung" habe im Berichtsmonat August auf 47,9 Zähler steigen können. Zwar werde damit nach mechanistischer Lesart noch kein Beschäftigungsaufbau bei den Service-Firmen in den USA angezeigt, die "magische" Marke von 50 Punkten rücke aber doch langsam in den Fokus. Dies sei eher eine positive Überraschung.



Der Sub-Index "Preise" habe deutlich auf nun 64,2 Punkte zugelegt. Die Einkaufspreise der befragten Firmen würden somit offenkundig sehr zügig steigen. Inflation dürfte für die US-Wirtschaft aber auch weiterhin nicht zu einem Problem werden. Für die internationalen Rentenmärkte, die zunehmend sorgenvoller auf die Preisentwicklung in den USA zu blicken scheinen, könnte diese Nachricht zwar schon eine gewisse Bedeutung haben, die Analysten der Nord LB würden aber noch davor warnen, die aktuelle Entwicklung zu sehr in den Fokus zu rücken.



Die verbalen Rückmeldungen der Einkaufsmanager aus dem Service-Segment der US-Wirtschaft würden weiterhin Sorgen bezüglich der Coronavirus-Krise anzeigen. Vor allem aus den dem Immobilienmarkt der USA nahen Sektoren seien positive Rückmeldungen gekommen.



Der ISM Services PMI habe sich im August leicht abgeschwächt. Die Zahlen seien allerdings keine Überraschung. Der US-Dienstleistungssektor wachse auch weiterhin - nur eben etwas langsamer. Dieser gewisse Rückgang der Dynamik des Aufschwungs dürfte auch der Stärke im Vormonat geschuldet sein. (Ausgabe vom 03.09.2020) (04.09.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM Services PMI gemeldet worden, berichten die Analysten der Nord LB.Der an den Finanzmärkten inzwischen sehr populäre Einkaufsmanagerindex für den wichtigen Dienstleistungssektor der US-Ökonomie sei im August leicht auf 56,9 Punkte gefallen. Diese Nachricht sei keine große Überraschung. Der Stimmungsindikator könne sich damit auch weiterhin klar oberhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern halten, was nach mechanistischer Definition Wachstum bedeute.Ein Blick auf die Details der Zahlen zeige, dass der Sub-Index "Unternehmensaktivität" am aktuellen Rand auf 62,4 Punkte gefallen sei. Im Vormonat habe sich bei dieser Zeitreihe mit extrem erfreulichen 67,2 Zählern noch eine fast schon gefährlich euphorische Stimmung bei den Befragungsteilnehmern gezeigt. Der nun zu beobachtende Rückgang könne also durchaus als heilsame Normalisierung des Sentiments interpretiert werden, zumal auch weiterhin eine signifikant steigende Aktivität bei den US-Serviceunternehmen angezeigt werde.