Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing ist im März auf 55,3 Punkte deutlicher als erwartet angestiegen, so die Analysten der Nord LB.



Damit werde ein Anziehen der Wirtschaftsaktivität signalisiert, das Wachstum scheine sich sogar wieder etwas beschleunigt zu haben. Auch die Komponenten Produktion und Auftragseingänge hätten signifikant angezogen. Entsprechend würden die Unternehmen auch in wieder etwas größeren Umfang Beschäftigung aufbauen. Die Preise würden wieder deutlicher anziehen. Nach den starken Wachstumsraten im vergangenen Jahr schwenke die US-Volkswirtschaft zwar auf ein moderateres Wachstumstempo ein. Die derzeit vielfach diskutierten Rezessionstendenzen seien in den heutigen Umfragen allerdings überhaupt nicht abzulesen. Gerade die von der Federal Reserve richtigerweise vorgenommene Zinspause könne nun helfen, dass diese Entschleunigung auf ein "soft landing" hinauslaufe. (01.04.2019/ac/a/m)



