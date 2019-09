Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing hat sich im August noch weiter abgeschwächt, so die Analysten der Nord LB.



Der wichtige Stimmungsindikator sei damit am aktuellen Rand unter die magische Marke von 50 Punkten gefallen. Diese habe nach Auffassung der Analysten vor allem eine psychologische Bedeutung. Die Zahlen seien daher in jedem Fall stützend für den US-Rentenmarkt und würden in gewissem Umfang gegen die Währung der Vereinigten Staaten sprechen. Die im Laufe der Woche noch zur Meldung anstehenden US-Wirtschaftsdaten dürften aber ein freundlicheres Bild der Lage der Ökonomie der USA zeigen. In jedem Fall wäre es voreilig, nun auch in Nordamerika schon große Rezessionsgefahren zu beschwören. (03.09.2019/ac/a/m)



