Die Auftragskomponente, der mit Blick auf den Headline-Index häufig gute Vorlaufeigenschaften attestiert würden, habe sich am aktuellen Rand sogar oberhalb der Marke von 60 Punkten halten können - allerdings nur sehr knapp. Somit scheinen sich die Auftragsbücher der befragten Firmen auch weiterhin extrem zügig zu füllen, so die Analysten der NORD/LB. Diese Nachricht mache Hoffnung für die nähere Zukunft.



Die wichtige Preiskomponente sei im Dezember überraschend deutlich auf nun 68,2 Punkte zurückgegangen. Damit würden zwar gewisse Entspannungstendenzen an der makroökonomischen Preisfront angezeigt, die durchaus ein Hinweis auf eine Besserung bei den Lieferkettenproblemen sein könnten, die US-Industrieunternehmen sähen sich jedoch auch weiterhin mit steigenden Einkaufspreisen konfrontiert. Lediglich die Dynamik des Anziehens der Kostenbelastung bei den befragten Firmen scheine sich zuletzt reduziert zu haben.



Die Arbeitsmarktkomponente habe im Dezember auf immerhin 54,2 Zähler zulegen können. Damit gewinne der Personalaufbau in der US-Industrie nun langsam (aber sicher) an Dynamik. Dies sei eindeutig eine erfreuliche Entwicklung, zumal Limitationen beim verfügbaren Personal die Human-Resources-Abteilungen der an der Umfrage teilnehmenden Firmen sicherlich noch immer bei ihren Aktivitäten behindern dürften.



Die verbalen Rückmeldungen der vom Institute for Supply Management befragten Einkaufsmanager aus der US-Industrie würden grundsätzlich auch weiterhin klar auf einen Mangel an Arbeitskräften hindeuten, der zunehmend nicht nur qualifiziertes Personal zu betreffen scheine. Mit Blick auf die Lieferkettenprobleme gibt es zwar kein ganz so klares Bild, in einigen Branchen scheinen aber auch im Dezember klare Belastungen diagnostiziert zu werden, so die Analysten der NORD/LB. Auch die Coronavirus-Krise und die neue Omikron-Variante würden von einigen Befragten als Problem benannt.



Im Berichtsmonat Dezember habe sich der ISM PMI Manufacturing mit einem Rückgang auf nun 58,7 Punkte ganz knapp nicht oberhalb der Marke von 60 Zählern halten können. Dennoch werde weiterhin ein deutliches Anziehen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie signalisiert. Erfreulich seien die Entwicklungen bei den Unterkomponenten Aufträge und Beschäftigung. Zudem gebe es erste mögliche Hinweise auf ein Abklingen der Lieferkettenprobleme. So sei unter anderem die Preiskomponente klar gesunken. Diese Nachricht dürfe zunächst aber wohl auch nicht überinterpretiert werden - zumal von dieser Zeitreihe noch immer deutlich zulegende Einkaufspreise angezeigt würden. (04.01.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute sind in den USA aktuelle Daten zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing veröffentlicht worden, so Tobias Basse von der NORD/LB.Dieser wichtige nordamerikanische Stimmungsindikator sei im Berichtsmonat Dezember nach einem Rückgang auf nun 58,7 Punkte zum Abschluss des Jahres 2021 knapp unter die vor allem psychologisch wichtige Marke von 60 Zählern gefallen. Diese Abschwächung sei zwar eine Spur ausgeprägter gewesen, als generell erwartet worden sei, die Zeitreihe zeige allerdings dennoch weiterhin ein sehr dynamisches Zulegen der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie an. Dies sei keine wirklich negative Nachricht. In jedem Fall bleibt festzuhalten, dass die befragten Firmen einen doch recht positiven Ausklang eines für sie wieder nicht ganz einfachen Jahres zu diagnostizieren scheinen, so die Analysten der NORD/LB. In der Tat hätten wohl vor allem die Industrieunternehmen global mit den Lieferkettenproblemen zu kämpfen gehabt.Die weithin beachtete Produktionskomponente des ISM PMI Manufacturing notiere im Dezember immerhin noch bei 59,2 Punkten. Der von den Industrieunternehmen in den USA tastsächlich realisierte Output lege also auch zum Ende des Jahres 2021 hin mit ziemlich hohem Tempo zu.