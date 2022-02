Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Manufacturing konnte sich im Januar mit dem dritten Rückgang in Folge auf nun 57,6 Punkte dem aktuellen makroökonomischen Gegenwind nicht entziehen, so die Analysten der Nord LB.



Insgesamt sei das Umfrageergebnis aber angesichts eines sicherlich nicht einfach zu bezeichnenden Jahresbeginns bemerkenswert solide ausgefallen. Die Industrieunternehmen in den USA würden sich im globalen Vergleich weiterhin wacker halten. Im Fokus der Finanzmärkte stehe auch die ISM Preiskomponente, welche mit einem erneuten Anstieg auf 76,1 Punkte gar keine Entspannung an der makroökonomischen Preisfront anzeige. Treiber dieser Entwicklung seien der Energiepreisanstieg, die Lieferkettenengpässe sowie ein Lohndruck durch einen Arbeitskräftemangel, was in der Summe die Sorgenfalten der US-Notenbanker nur noch vergrößere. Eine aber gleichzeitig erkennbare Omikon-induzierte leichte Konjunkturentschleunigung - insbesondere die US-Arbeitsmarktberichte im Januar und Februar würden enttäuschen - erlaube der FED im März jedoch vermutlich nur einen 25bp-Zinsschritt. (Ausgabe vom 01.02.2022) (02.02.2022/ac/a/m)





