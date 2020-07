Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ISM PMI Non-Manufacturing konnte im Berichtsmonat Juni weiter zulegen und klar über die "magische" Marke von 50 Punkten springen, so die Analysten der Nord LB.



Die Stimmung im Service-Segment der Wirtschaft der USA habe sich somit überraschend deutlich verbessert, was aber auch eine Konsequenz der Schwäche in den Monaten April und Mai sein dürfte. Der US-Dienstleistungssektor scheine bisher überproportional stark unter Covid-19 gelitten zu haben und profitiere folglich von den Maßnahmen zur Lockerung des "Lockdowns". Mit Blick auf den kommenden Monat dürfte nun vor allem interessant sein, wie die steigende Zahl von nachgewiesenen akuten Erkrankungen mit dem Coronavirus auf das Sentiment der Einkaufsmanager der US-Dienstleistungsunternehmen wirke. (Ausgabe vom 06.07.2020) (07.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.