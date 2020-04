Die eigentlich leicht in die Zukunft blickende Unterkomponente "New Orders" sei am aktuellen Rand zwar deutlich zurückgegangen, habe sich mit 52,9 Punkten aber immerhin oberhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern halten können. Damit werde bei dieser Zeitriehe mechanistisch gesprochen weiterhin Expansion angezeigt. Allerdings dürfte auch an dieser Stelle die Störung der üblichen Lieferketten eine Rolle spielen.



Die Komponente "Employment" sei im Berichtsmonat März auf 47,0 Punkte gefallen. Somit würden die befragten Firmen am aktuellen Rand also schon Arbeitsplätze abbauen - aber offenkundig noch nicht so schnell, wie eigentlich zu befürchten gewesen sei.



Der Sub-Index "Prices Paid" habe einen Rückgang auf glatt 50 Punkte hinnehmen müssen. Die Einkaufspreise bei den an der Befragung partizipierenden Unternehmen würden somit auf dem Papier ganz leicht anziehen. Der Verfall des Ölpreises spiele für das Service-Segment der US-Wirtschaft sicherlich eine kleinere Rolle als in der Industrie. Dennoch sei diese Entwicklung eine der vielen heutigen Überraschungen.



Die verbalen Rückmeldungen der befragten Firmen würden die Probleme mit gestörten Lieferketten klar anzeigen. Die Coronavirus-Krise spiele somit schon eine große Rolle.



Der ISM PMI Non-Manufacturing habe sich im März oberhalb von 50 Punkten halten können, was aber wohl eine Datenverzerrung sei. Die Zahlen sollten folglich nur mit großer Vorsicht interpretiert werden. In der Tat würden die Analysten vor allem auf die Komponente "Business Activity" blicken. Diese sei auf 48,0 Zähler gefallen und zeige damit eine negative Entwicklung. Auch hier hätte es aber viel schlimmer kommen können. (Ausgabe vom 03.04.2020) (06.04.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den Vereinigten Staaten sind am 3. April 2020 aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Non-Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Aufgrund der Verwerfungen durch die Coronavirus-Krise sei bereits im März mit einer deutlichen Stimmungseintrübung zu rechnen gewesen. Der Indikator präsentiere sich nun auch schwächer, habe sich am aktuellen Rand mit 52,5 Zählern immerhin oberhalb der Marke von 50 Punkten halten können. Dies könne auf den ersten Blick als positive Überraschung gewertet werden.Wiederum habe aber der deutliche Anstieg der Komponente "Lieferungen", die damit nun bei 62,1 Zählern notiere, numerisch zu einem recht hohen Stand des Headline-Indexes beigetragen. Dies Entwicklung sei aber natürlich vor allem eine Konsequenz der gestörten Lieferketten und sollte folglich ökonomisch nicht positiv interpretiert werden.