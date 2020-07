Auch die Arbeitsmarktkomponente habe am aktuellen Rand anziehen können. Mit lediglich 42,1 Punkten werde aber noch immer kein nachhaltiger Beschäftigungsaufbau angezeigt. Dies möge als negative Überraschung gewertet werden.



Die Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing sei dagegen wieder über die Schwelle von 50 Zählern gestiegen. Mit 51,3 Punkten würden von den Befragungsteilnehmern also zulegende Einkaufspreise diagnostiziert. An dieser Stelle möge eine Rolle spielen, dass sich der WTI-Ölpreis im Juni recht nachhaltig oberhalb von 35 USD pro Barrel habe stabilisieren können.



Positiv zu bewerten sei auch der Rückgang des Sub-Indexes Lieferungen, der von zuvor 68,0 auf nun 56,4 Punkte gefallen sei. Dies sei rein numerisch gesprochen zwar eine Belastung für den Headline-Index, die aktuelle Entwicklung zeige aber, dass die Problematik der durch die Krise gestressten Lieferketten langsam in den Hintergrund zu treten scheine. Es handele sich also sozusagen um eine "positive negative" Nachricht.



Die verbalen Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer würden in der Summe die Hoffnung auf eine recht zügige Erholung der Ökonomie der Vereinigten Staaten anzeigen. Besonders positive Kommentare gebe es beim Blick auf den US-Immobilienmarkt, was sehr gut zu den Einschätzungen der Analysten der NORD LB passe. Allerdings würden bei einigen Unternehmen offenbar noch gewisse Sorgen bezüglich gestresster Lieferketten existieren.



Fazit: Der ISM PMI Manufacturing habe im Juni wieder über die magische Marke von 50 Zählern springen können. Dies sei eine erfreuliche Nachricht. Die US-Wirtschaft scheine sich somit sehr zügig zu erholen. Allerdings bleibe die Sorge vor einer zweiten Welle von Infektionen mit dem Virus ein potenzieller Belastungsfaktor für die Stimmung der Industrieunternehmen in den Vereinigten Staaten. Sollten neue Beschränkungen der Aktivität der Firmen nötig werden, würde auch der ISM PMI Manufacturing wohl wieder zügig fallen. Die Unsicherheit sei somit noch immer hoch. Aktuell habe sich die Stimmung der Einkaufsmanager trotz dieser Bedrohungslage aber doch sehr deutlich verbessert. (02.07.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind vor einigen Minuten aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing gemeldet worden, so die Analysten der NORD LB.Im Berichtsmonat Juni habe sich ein Anstieg dieser Zeitreihe auf immerhin schon 52,6 Punkte gezeigt. Damit notiere dieser wichtige nordamerikanische Stimmungsindikator nun also wieder oberhalb der magischen Marke von 50 Zählern und signalisiere folglich auch nach mechanistischer Interpretation Wachstum. Auch wenn bei dem Index grundsätzlich mit einer freundlichen Entwicklung zu rechnen gewesen sei, könne heute doch zumindest von einer leicht positiven Überraschung gesprochen werden. Die seit Mai zu beobachtende Lockerung des "Lockdowns" in vielen US-Bundestaaten scheine somit ziemlich nachhaltig auf die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie durchzuschlagen.Auch der Blick auf die Details der heutigen Zahlen offenbare weitgehend erfreuliche Entwicklungen. So habe die wichtige Produktionskomponente des ISM PMI Manufacturing am aktuellen Rand auf beachtliche 57,3 Punkte zugelegt. Der von der US-Industrie tatsächlich realisierte Output ziehe somit im Juni deutlich an. Der Umfang des Anstiegs dürfe als positive Überraschung gewertet werden.