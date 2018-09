Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-ISM PMI Manufacturing konnte im August unerwartet deutlich zulegen, so die Analysten der Nord LB.



Pessimisten könnten zu Protokoll geben, dass die Stimmung in der US-Industrie aktuell wieder in der Gefahr sei, sich regelrecht gefährlich euphorisch zu präsentieren. Das Sentiment der Firmen müsse in jedem Fall als hervorragend bezeichnet werden. Die Wirtschaft der Vereinigten Staaten sei damit auf der Überholspur. Dies seien eindeutig positive Nachrichten für den US-Dollar. (Ausgabe vom 04.09.2018) (05.09.2018/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.