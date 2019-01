Hannover (www.aktiencheck.de) - Der US-amerikanische ISM PMI Manufacturing musste zum Abschluss des Jahres 2018 eine spürbare Abschwächung hinnehmen, so die Analysten der Nord LB.



Für Dezember sei "nur" noch ein Wert von 54,1 Punkten gemeldet worden. Damit werde zwar weiterhin klar Wachstum angezeigt, die Schwäche bei der Auftragskomponente könne aber bereits mit einer gewissen Sorge betrachtet werden. Angesichts der Stärke in den Vormonaten sei die aktuelle Entwicklung des vielleicht wichtigsten US-Stimmungsindikators zunächst wohl noch kein Problem; in der Industrie der Vereinigten Staaten sei vielleicht einfach nur ein gesunder Realismus eingekehrt. Die aktuellen Zahlen würden in jedem Fall gut zu der Wachstumsprognose der Analysten für das Land der unbegrenzten Möglichkeiten passen. (03.01.2019/ac/a/m)

