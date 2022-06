Die leicht in die Zukunft blickende Auftragskomponente habe im Mai auf immerhin 55,1 Zähler angezogen. Damit würden sich wieder sehr zügig füllende Auftragsbücher bei den Firmen signalisiert.



Die Preiskomponente habe zwar etwas nachgegeben, notiere mit nun 82,2 aber auch weiterhin auf einem bedenklich hohen Niveau. Von einer Beruhigung an der makroökonomischen Preisfront in den USA könne also keine Rede sein. Die US-Industrie sehe sich noch immer mit stark steigenden Einkaufspreisen konfrontiert - und werde Mittel und Wege finden müssen, diesem Problem angemessen zu begegnen. Diese sei keine gute Nachricht für das FOMC.



Die Arbeitsmarktkomponente sei im Mai auf lediglich 49,6 Punkte gefallen. Sie notiere damit nun unterhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern, welche - zumindest nach mechanistischer Interpretation - als Wachstumsschwelle anzusehen sei. Bei der Erklärung dieser Entwicklung könnte der anhaltende Fachkräftemangel eine Rolle spielen.



Die verbalen Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer würden auch weiterhin klar auf einen signifikanten Lieferkettenstress hindeuten. Erste Einkaufsmanager würden allerdings offenbar Licht am Ende des Tunnels sehen. Der Lockdown in Shanghai werde von anderen Unternehmen allerdings noch immer als große Herausforderung thematisiert. Die Inflationsentwicklung bleibe in diesem Umfeld ein Problem. Einzelne Einkaufsmanager würden zudem darauf hinweisen, dass ihre Unternehmen recht erfolgreich versuchen würden, mit intelligenten Personaleinsatzkonzepten auf die weiterhin starke Nachfrage ihrer Kunden zu reagieren.



Der ISM PMI Manufacturing habe im Mai leicht zulegen können. Viele US-Industrieunternehmen hätten zwar weiterhin Probleme mit dem Lockdown in Shanghai, die Stimmung bei den Firmen habe sich zuletzt aber dennoch verbessert. Steigende Einkaufspreise würden eindeutig eine Herausforderung für die befragten Einkaufsmanager bleiben. Dies spreche dafür, dass das FOMC bei der Neuausrichtung der US-Geldpolitik weiterhin werde voranschreiten müssen. Inflation sei in den USA inzwischen zu einem wichtigen politischen Thema geworden. Vor den Kongresswahlen sollte die Notenbank in Washington daher auf jeden Fall noch größere Aktivität zeigen wollen. (Ausgabe vom 01.06.2022) (02.06.2022/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den Vereinigten Staaten sind aktuelle Angaben zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing veröffentlicht worden, so die Analysten der Nord LB.Dieser US-Stimmungsindikator sei von hoher Bedeutung für die internationalen Finanzmärkte. Die Zeitreihe habe im Berichtsmonat Mai marginal anziehen können. Mit nun 56,1 Punkten halte sich der Einkaufsmanagerindex für die Industrieunternehmen in den USA also klar oberhalb der "magischen" Marke von 50 Zählern, welche nach mechanistischer Interpretation als Wachstumsschwelle gelte. Folglich werde eine Expansion der ökonomischen Aktivität in der US-Industrie mit sogar wieder leicht erhöhtem Tempo angezeigt, was angesichts des in der Summe doch recht schwierigen Umfeldes eine gewisse positive Überraschung darstellen dürfte.Neben der Aussicht auf höhere zukünftige Leitzinsen hätten viele Beobachter vor allem auch mit stärkeren Belastungen durch die anhaltenden Lieferkettenprobleme gerechnet. Ganz offensichtlich helfe die weiterhin starke Nachfrage allerdings dabei, die Stimmung bei den befragten Einkaufsmanagern zu verbessern.