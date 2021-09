Auch bei der Auftragskomponente, der recht gute Vorlaufeigenschaften für den Headline-Index nachgesagt würden, zeige sich ein überraschender Zuwachs. In Zahlen ausgedrückt sei es zu einem Anstieg auf beachtliche 66,7 Punkte gekommen. Damit würden sich sehr zügig füllende Auftragsbücher der befragten Firmen angezeigt. Diese Nachricht wecke Hoffnungen für die nähere Zukunft.



Dagegen habe die Preiskomponente des ISM PMI Manufacturing im Berichtsmonat August nachgegeben. Mit einem Wert von 79,4 Zählern verharre dieser Indikator aber natürlich auch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Folglich werde auch am aktuellen Rand signalisiert, dass die Einkaufspreise bei den US-Industrieunternehmen deutlich zulegen würden. Lediglich der Anstieg der Kosten habe im August etwas gedämpft werden können, was letztlich aber doch keine wirklich erfreuliche Nachricht sei. An dieser Stelle würden sicherlich auch die global zu beobachtenden Lieferengpässe bei Halbleitern und anderen für die Industrie wichtigen Vorprodukten eine Rolle spielen. Angesichts der innerhalb der US-Notenbank langsam aufkommenden Inflationssorgen dürfte diese Entwicklung zumindest eine gewisse Bedeutung für die Finanzmärkte haben.



Die Arbeitsmarktkomponente sei am aktuellen Rand wieder ganz knapp unter die "magische" Marke von 50 Zählern gefallen, was paradoxerweise aber vielleicht doch eher ein Zeichen für die momentane Stärke der US-Ökonomie sein möge. Diese bemerkenswerte Entwicklung dürfte nämlich vor allem die Konsequenz eines akuten Personalmangels sein.



Die verbalen Rückmeldungen der Befragungsteilnehmer würden die aktuellen Herausforderungen für die US-Wirtschaft in der Tat mit unmissverständlicher Klarheit offenbaren. Die Probleme lägen momentan nicht auf der Nachfrageseite - sondern ganz eindeutig beim Angebot. Die Industrie im Land der unbegrenzten Möglichkeiten kämpfe mit einem generellen Personalmangel und mit Knappheiten bei Rohstoffen und Vorprodukten.



Im Berichtsmonat August zeige sich beim ISM PMI Manufacturing ein gewisser Anstieg auf immerhin 59,9 Punkte. Die befragten Firmen würden auch weiterhin mit Mangelerscheinungen kämpfen. Konkret gesprochen seien Knappheiten beim Personal, bei einigen Rohstoffen und bei wichtigen Vorprodukten zu beobachten. Die Probleme lägen somit nicht auf der Nachfrage- sondern auf der Angebotsseite. Ohne diese Schwierigkeiten würde die US-Wirtschaft also noch zügiger wachsen können. (Ausgabe vom 01.09.2021) (02.09.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In den USA sind am gestrigen Mittwoch aktuelle Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Im Berichtsmonat August zeige sich bei diesem sehr wichtigen nordamerikanischen Stimmungsindikator ein gewisser Anstieg auf beachtliche 59,9 Punkte. Damit rücke die Marke von 60 Zählern wieder klar ins Blickfeld. Der vielbeachtete Einkaufsmanagerindex für die US-Industrieunternehmen deute damit fast schon etwas überraschend klar auf ein starkes Wachstum hin. Das Tempo des Anstiegs der ökonomischen Aktivität bei den befragten Firmen habe sich zuletzt also offenkundig erhöht. Angesichts der jüngst zu beobachtenden Überhitzungstendenzen in der US-Wirtschaft sei diese Nachricht schon bemerkenswert.Der Blick auf die Details der Zahlen zeige, dass die wichtige Produktionskomponente des ISM PMI Manufacturing am aktuellen Rand auf genau 60,0 Punkte angestiegen sei. Der von den US-Industrieunternehmen tastsächlich realisierte Output erhöhe sich damit inzwischen sogar wieder noch eine Spur schneller.