Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der nationale Einkaufsmanagerindex ISM für das Verarbeitende Gewerbe in den USA ist im Juli von 57,8 auf 56,3 Punkte gesunken, berichten die Analysten der DekaBank.



Der Indikator signalisiere nach Angaben des Institute for Supply Management für diesen Monat ein gesamtwirtschaftliches Wachstum von 4,1% (mom, ann.). Damit übertreffe der Indikator weiterhin deutlich die Wachstumsprognose der Analysten der DekaBank für die kommenden Quartale.



Hinsichtlich der avisierten Steuersenkungen für private Haushalte und Unternehmen gebe es nach wie vor wenig Bewegung. Der Kongress habe sich immer noch nicht auf eine Neugestaltung der Gesundheitsreform einigen können. Das Zeitfenster für Steuerreformen noch in diesem Jahr schrumpfe. (01.08.2017/ac/a/m)





