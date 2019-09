Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einem deutlichen Rückgang des ISM-Indexes für das Verarbeitende Gewerbe (Di., 01.10., 16:00 Uhr) bis unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten im August dürfte sich im September eine merkliche Gegenbewegung zeigen, so die Analysten von Postbank Research.



Dabei würden von den regionalen Stimmungsindikatoren differenzierte Signale ausgehen. Die Analysten von Postbank Research würden aber aufgrund des starken Rückgangs im Vormonat sowie der jüngsten, positiven Nachrichten zum Handelsstreit mit einer Rückkehr des Indexes in leicht expansives Terrain (+2,4 auf 51,5 Punkte) rechnen. Für den ISM-Serviceindex (Do., 03.10., 16:00 Uhr) würden sie dagegen von einer negativen Entwicklung ausgehen, nachdem er im vergangenen Monat deutlich gestiegen sei. Die Analysten würden einen Rückgang von 56,4 auf 54,1 Zähler erwarten. Auf diesen Niveaus würden beide Indikatoren eine verhaltene Wachstumsdynamik signalisieren. (27.09.2019/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.