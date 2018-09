Linz (www.aktiencheck.de) - Nach leichten Einbußen zu Jahresbeginn entwickelte sich die US-Wirtschaft im Frühjahr mit 4,1% extrem erfreulich, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Der mit Abstand stärkste Treiber sei der private Konsum gewesen, der 2,7 Prozentpunkte zum Wachstum beigetragen habe. Durch den starken Anstieg der Exporte, die deutlich über dem Anstieg der Importe gelegen hätten, habe auch der Außenhandel das Wachstum nachhaltig unterstützt. Der kürzlich veröffentlichte ISM-Einkaufsmanagerindex habe mit historisch hohem Niveau überrascht, was auf weiter anhaltendes hohes Wachstum schließen lasse. Entsprechend hoch mit 224.000 sei auch die Anzahl der neu geschaffenen Arbeitsstellen außerhalb der Landwirtschaft; die Arbeitslosenquote liege bei niedrigen 3,9%. EUR/USD habe letzte Woche zwischen 1,1580 und 1,1730 gependelt. Die heutigen Aussichten für EUR/USD sehen wir zwischen 1,1580 und 1,1650, so die Oberbank. (03.09.2018/ac/a/m)



