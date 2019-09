Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In einer so großen Wirtschaft wie den USA gibt es nur wenige Einzelfaktoren oder Ereignisse, die sich spürbar in den nationalen Statistiken niederschlagen, so Patrick Franke von der Helaba.



Dies gelte selbst für die meisten Naturkatastrophen wie Hurrikane. Eine Ausnahme sei der Flugzeughersteller Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471). Seine Auftragslage beeinflusse z.B. die monatlichen Auftragseingänge langlebiger Güter. Flugzeuge seien auch die größte einzelne Warenkategorie bei den US-Exporten. Technische Probleme mit dem populären Modell 737-Max hätten daher Bremsspuren in der Exportstatistik hinterlassen, die nichts mit dem Handelskrieg und nur sehr wenig mit der Verlangsamung der Weltkonjunktur zu tun hätten. Der Rückgang der Flugzeugexporte um gut 2 Mrd. Dollar pro Monat entspreche einer aufs Jahr hochgerechneten Rate von 25 Mrd. Dollar, bzw. 1,5% der jährlichen Warenexporte. Auf das US-BIP bezogen mache es immerhin gut 0,1 Prozentpunkt aus und drücke so die annualisierte Vorquartalswachstumsrate in einem Quartal um volle 0,5 Prozentpunkte (Exportwachstum -6 Prozentpunkte). (06.09.2019/ac/a/m)



