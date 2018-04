Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gute Konjunkturdaten aus dem Bausektor und der Industrie in den USA haben gestern den US-Dollar gestützt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Baubeginne und -genehmigungen hätten im März gegenüber dem Vormonat um 1,9% bzw. 2,5% zugelegt, die Industrieproduktion sei im Berichtsmonat um 0,5% gg. Vm. gesteigert worden. Die Jahresrate sei hier mit 4,3% nahezu unverändert (Februar: 4,4%) und damit annähernd so hoch wie zuletzt Anfang 2011 geblieben. Der Euro habe sein im frühen Handel verzeichnetes Niveau zum US-Dollar von gut 1,24 USD nicht verteidigen können und sei im Tagesverlauf wieder deutlich unter diese Marke zurückgefallen. (18.04.2018/ac/a/m)





