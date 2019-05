Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Arbeitsmarktdaten in den USA fielen deutlich besser als erwartet aus: Der Beschäftigungszuwachs lag bei 263.000 Personen, die Arbeitslosenquote fiel unerwartet auf 3,6%, so die Analysten der Nord LB.



Allerdings seien die Löhne um nur 0,2% M/M angezogen und die Wochenstundenzahl sei leicht zurückgegangen. Insgesamt könne aber von einem erfreulich guten Arbeitsmarktbericht gesprochen werden. Der Jobmotor in den USA laufe rund. Fehlende geeignete Arbeitskräfte auf vakanten Positionen würden die Löhne tendenziell nach oben treiben. Die FED werde zunächst abwarten. Bei einer solch starken Dynamik auf dem Arbeitsmarkt werde aber der Lohndruck perspektivisch die Inflation höher treiben und zusammen mit einer zu erwartenden Konjunkturstabilisierung die Notenbank am Ende des Jahres zu einer Zinsanhebung bewegen. (03.05.2019/ac/a/m)



