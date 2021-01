Bonn (www.aktiencheck.de) - Am Neujahrstag 2016 verließ erstmals seit Jahrzehnten ein Tanker mit zum Export freigegebenem Öl die USA, so die Analysten von Postbank Research.



Seien die USA zuvor Öl-Importeur gewesen, seien seitdem bis September 2020 mehr als zwei Milliarden Barrel Öl in 50 Länder exportiert worden. Im Gegenzug habe kürzlich erstmals seit 2010 nicht ein einziges Barrel Öl aus Saudi-Arabien binnen Wochenfrist den Weg in die USA gefunden. Die US-Ölexporte seien auf mittlerweile 80 Prozent des Niveaus vor der Coronavirus-Pandemie zurückgeklettert, nachdem die Nachfrage aus dem In- und Ausland nach sofort lieferbarem Öl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) im vergangenen Frühjahr wegen der pandemiebedingten Nachfrageausfälle dramatisch gefallen sei. Mit dem Beginn der Impfungen gegen Covid-19 würden die Erwartungen der weltweiten Konjunktur 2021 steigen, weshalb US-Öl erstmals seit Februar 2020 wieder über der Marke von 50 US-Dollar je Barrel gehandelt werde. Da allerdings im Frühjahr die OPEC+ die Ölförderung erhöhen dürfte und zudem noch einige Monate vergehen sollten, bis die weltweite Ölnachfrage zurück auf Vor-Pandemie-Niveau steigen werde, würden die Analysten von Postbank Research für die Ölpreise aktuell nur noch begrenztes Potenzial sehen. (12.01.2021/ac/a/m)



