Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach den Datenhighlights der vergangenen Woche (ISM PMI und US-Arbeitsmarktbericht) rücken in dieser Woche statt neuer Veröffentlichungen von Indikatoren andere Ereignisse in den Blickpunkt des Interesses der Marktteilnehmer, so die Analysten der NORD LB.



Im Fokus stehe dabei die am Mittwoch und Donnerstag stattfindende Notenbanksitzung der Federal Reserve. Von einer Zinsanpassung am Donnerstagabend sollte zwar nicht ausgegangen werden, aber das FOMC-Statement könnte durchaus Hinweise auf die zu erwartende weitere geldpolitische Ausrichtung der US-Geldpolitik beinhalten. Sie könnten sich die Analysten der NORD LB vage Andeutungen vorstellen, dass auf der Dezember-Sitzung mit der vierten Zinsanhebung in diesem Jahr zu rechnen sei. Neue Projektionen und eine Pressekonferenz werde es diesmal nicht geben. Zweites Wochenhighlight seien die Zwischenwahlen in den USA (Midterm Elections), die am morgigen Dienstag stattfinden würden. Den aktuellen Umfragen zu Folge könnten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangen, wohingegen der Senat weiter in der Hand der Republikaner bleiben sollte. In diesem Fall dürften sich die Marktauswirkungen in Grenzen halten. Drittens werde zu beachten sein, dass am heutigen Montag die Sanktionen der USA gegenüber dem Iran wieder in Kraft treten. Datenseitig werde auf die Veröffentlichungen des ISM PMI Non-Manufacturing (Montag), der Auftragseingänge (Dienstag) und der Industrieproduktion (Mittwoch) aus Deutschland sowie auf die ersten Preiszahlen (Freitag) aus den USA zu achten sein. (05.11.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.