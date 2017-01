Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum Ende der Woche hin werden in den USA noch einmal Fakten geschaffen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Wie stark habe sich die US-Konjunktur zum Jahresende 2016 wirklich gezeigt? Die Analysten würden damit rechnen, dass das annualisierte BIP-Wachstum sich im Vergleich zum Vorquartal von 3,5% auf 2,2% verlangsamt habe. Mit Blick auf die gute Verfassung des amerikanischen Arbeitsmarktes dürfte sich die Binnennachfrage dabei gut entwickelt haben. Die Importnachfrage habe vermutlich stärker zugelegt als die Exportnachfrage, sodass vor allem der Nettoaußenhandel ein Hemmschuh für ein stärkeres Wachstum gewesen sein dürfte.



Ein bisschen wie "Schnee von gestern" dürften die Wachstumszahlen für das Jahresendquartal dennoch wirken. Viel zu sehr gelte das eigentliche Interesse bereits dem Ausmaß des möglichen "Trump-Effekt" in den kommenden Quartalen. Die Aussicht auf ein großes Konjunkturpaket - ungewöhnlicherweise zu einem Zeitpunkt, an dem die US-Konjunktur ohnehin bereits auf einem guten Weg sei - habe die Kapitalmärkte zuletzt in wahre Euphorie versetzt. Erste Effekte durch die fiskalpolitische Lockerung und den geplanten Steuererleichterungen sollten sich ab der Jahresmitte erkennen lassen. Für 2017 insgesamt würden die Analysten deshalb von einer deutlichen Wachstumsbeschleunigung auf 2,3% von erwarteten 1,6% in 2016 ausgehen. (27.01.2017/ac/a/m)







