Wenn diese Unternehmen, so wie Alibaba, Netease und JD.com, in Hongkong börsennotieren würden, seien sie möglicherweise berechtigt, dem Southbound Stock Connect beizutreten, der es jedem kontinentalchinesischen Kleinanleger mit 500.000 RMB auf seinem Wertpapierkonto ermögliche, in diese Unternehmen zu investieren. Die Experten von JK Capital Management haben erst vor Kurzem erlebt, dass die Vorschriften dahingehend geändert wurden, dass Unternehmen mit mehreren Anteilsklassen und unterschiedlichen Stimmrechtslisten in Hongkong zugelassen werden. Das treffe auf die meisten der in den USA notierten chinesischen Unternehmen zu. Die beiden kürzlich eröffneten chinesischen Börsen von Shanghai (STAR Board) und Shenzhen (ChiNext) würden es Unternehmen mit mehreren Stimmrechten oder mit komplexen Rechtsstrukturen erlauben, die als Variable Interest Entities bekannt seien, sowie ausländischen Körperschaften auf ihren Plattformen mittels eines schnellen Registrierungsverfahrens gelistet zu werden.



Da sich immer mehr chinesische Unternehmen um ein Zweitlisting in Hongkong bewerben und sich für den Southbound Stock Connect qualifizieren würden, würden sich die Handelsvolumina für diese Unternehmen wahrscheinlich von New York nach Hongkong verlagern. Auch wenn manche diese Unternehmen technisch noch nicht für den South Connect in Frage kämen, würden die Experten darauf setzen, dass die Regeln sehr bald geändert würden, um dies zu ermöglichen.



Derzeit würden die Indexgiganten MSCI und FTSE die US-ADRs von Alibaba, Netease und JD.com für die Berechnung ihrer Indices verwenden. Man könne allerdings davon ausgehen, dass sie dem Liquiditätstrend folgen und ihre ADR-Gewichtung zugunsten der Zweitlistings in Hongkong verlagern würden, sobald sich die Liquidität der Hongkonger Zweitlistings der Liquidität der ADRs annähere. Je früher Investoren vom chinesischen Festland über Stock Connect in diese Zweitlistings in Hongkong investieren könnten, desto eher würden MSCI und FTSE die Umstellung vornehmen. Dies gelte umso mehr, sollten die US-Behörden mit einem erzwungenen Delisting der ADRs drohen. Um den Trackingerror, bedingt durch die verschiedenen Zeitzonen von New York und Hongkong, zu verringern, würden alle Tracker (darunter würden auch Exchange Trading Funds fallen), die derzeit chinesische ADRs in ihrem China-Exposure hätten, bereit sein, den Indices zu folgen und die Umstellung zugunsten der Zweitlistings in Hongkong vorzunehmen.



Sowohl die chinesischen als auch die Hongkonger Aktienmärkte hätten sich in den vergangenen Monaten darauf vorbereitet, die Unternehmen aufzunehmen, die vom US-Aktienmarkt ausgeschlossen werden könnten. Eine der anstehenden Änderungen sei die Überarbeitung des Urvaters aller chinesischen Indices: des Hang-Seng-Index. Der Index sei nach und nach unbedeutender geworden, da seine veralteten Regeln die Aufnahme von Zweitlistings und Unternehmen mit unterschiedlichen Stimmrechten verhindert hätten. Die Regeln seien gerade erst angepasst worden, und letztendlich würden Unternehmen wie Alibaba, Meituan Dianping oder JD.com dem exklusiven Klub der Unternehmen des Hang-Seng-Index und seiner Kohorte von Derivaten und Futures-Kontrakten beitreten könnten. Dies werde möglich sein, sobald im August 2020 die nächste Überprüfung stattfinde.



Würden diese chinesischen Internet- und Hightech-Giganten aufgrund des Gesetzes von John Kennedy und Chris Van Hollen Aktionäre verlieren? Das glauben die Experten von JK Capital Management nicht. Institutionelle US-Investoren seien durchaus in der Lage, in Hongkong oder auf dem chinesischen Festland über den Stock Connect oder durch Nutzung ihrer eigenen QFII-Quoten zu investieren. Andererseits würden sie glauben, dass diese Unternehmen sehr davon profitieren würden, Zugang zu Privatinvestoren auf dem chinesischen Festland zu erhalten, die bisher nicht in diese führenden Unternehmen Chinas hätten investieren können.



Als sie ihre Gesetzesvorlage dem Senat vorgelegt hätten, hätten John Kennedy und Chris Van Hollen wahrscheinlich weder an den Schneeballeffekt gedacht, den sie auslösen würden, noch an die negativen Auswirkungen, die dieser für US-Broker und Marktteilnehmer hinsichtlich verlorener Geschäfte haben könnte. Aus Pekings Sicht bestehe wenig Zweifel daran, dass die Regierung es vorziehen würde, ihre bekanntesten Unternehmen im eigenen Land an der Börse gelistet zu sehen, anstatt der Willkür des US-Gesetzgebers ausgeliefert zu sein, insbesondere im gegenwärtigen vergifteten politischen Umfeld. Aus der Sicht des Hongkonger Marktes habe man sich über diese verfrühten Weihnachtsgeschenke gefreut. (29.06.2020/ac/a/m)





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - Als Teil seiner Anti-China-Strategie verabschiedete der US-Senat am 20. Mai 2020 das "Gesetz zur Rechenschaftspflicht ausländischer Unternehmen" (Holding Foreign Companies Accountable Act), so Fabrice Jacob, CEO JK Capital Management Ltd., einem Unternehmen der La-Française-Gruppe.Es solle verhindern, dass chinesische Unternehmen in Form von American Depository Receipts (ADRs) in den Vereinigten Staaten gelistet würden, wenn sie drei aufeinanderfolgenden Jahren die Überprüfungen des Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) nicht bestünden. Die kritischste zu erfüllende Bedingung sei, dass das PCAOB Zugang zu den Prüfungsunterlagen lokaler Wirtschaftsprüfer in China erhalte. Dies verstoße gegen chinesisches Recht, das den Versand von Prüfungsunterlagen ins Ausland unter allen Umständen ausschließe. Es handle sich also um eine Sackgasse und eine Grauzone, die schon seit Jahren bestünden. Diese seien nie beseitigt worden, bis die Senatoren John Kennedy (Republikaner) und Chris Van Hollen (Demokrat) ihre Gesetzesvorlage eingereicht hätten. Der Gesetzesentwurf müsse noch vom Repräsentantenhaus verabschiedet und von Präsident Trump bestätigt werden, bevor das Gesetz in Kraft trete.Damit habe die US-Gesetzgebung wahrscheinlich eine Kettenreaktion ausgelöst, die das Wachstum der chinesischen Aktienmärkte - Hongkong, Shanghai und Shenzhen - auf Kosten der US-Märkte beschleunigen werde. Sechs Monate nachdem Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) (Marktkapitalisierung von 592 Mrd. US-Dollar) ein Zweitlisting in Hongkong erhalten habe, wachse die Liste der chinesischen Unternehmen, die derzeit in New York gehandelt würden und ein Zweitlisting in Hongkong anstreben würden, beinahe täglich.